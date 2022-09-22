陳時中拋5大教育政見　蔣辦嗆：只看到「不知如何作為」的宣示

▲民進黨台北市長候選人陳時中昨日發表教育政策未來規劃方向，強調當選之後會在暨有教育基礎上去加強改進。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對陳時中拋教育政策，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（22）日指出，只看到「五大不知如何作為」的政策宣示，陳時中運用看似創新的噱頭，把教育政策當口號；孩子的教育近乎等同國家的未來，若延續民進黨的施政缺失，首都教育問題只會更糟更亂。

關於陳時中「五大不知如何作為」，蕭羽耘指出，首先，陳時中幼兒園政見提及，四年內達到100所幼兒園降低師生比至1:12；幼兒園降低師生比的確是發展趨勢，然而現行台北市立幼兒園有150所以上，園所師生比還是在1:15，降低師生比將減少公立幼兒園的招生名額，陳時中想好配套解方了嗎？

其次，降低代課教師比率，蕭羽耘說，陳時中到底要降低多少比率？分幾年規劃？有沒有分析不同學校的比例？就公布政見來看未可得知。

第三，多元創新教育園區部分，蕭羽耘說，看法似新穎，但對於設立地點、運作方式及預算並沒有多加著墨，應該和市民説明清楚；無獨有偶，第四、青少年專屬空間、推動在校安親、增加兩歲專班等政策議題，只見標題，同樣地包含如何規劃具體數據，陳時中團隊完全不提。最後終身學習部分，校園環境改善等重要議題，也是看不見論述。

蕭羽耘說，民進黨中央執政在教育政策上諸多缺失造成民怨，舉例來說，108年新課綱讓許多家長氣得跳腳，高中上傳學習歷程檔案，宛如壓垮學生的軍備競賽，而且上傳系統又常常漏洞百出；今年上路的國、高中本土語言課程，教科書和師資未能完備，讓教育現場怨聲載道；綠營教育政策頻出包，出事才找基層溝通救火的態度，早已讓前線心生不滿，陳時中身為民進黨提名的台北市長候選人，勢必得延續民進黨的教育缺失，大家還放心將台北市的教育託付給民進黨嗎？

