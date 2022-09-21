8年前曾組後援會挺柯文哲　陳時中曝原因：他那本書最精采

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，民進黨台北市長參選人陳時中始終話題不斷，陳21日接受《筱君 台灣 PLUS》節目專訪時坦言，2014年曾幫台北市長柯文哲組織後援會、全力支持，當時自己被柯文哲的白皮書打動，裡面很多想法都很新穎，但柯只做兩三年就停了，「我不知道他為什麼停了，柯文哲最精采的是那本（白皮）書，但實踐率相對低，第二任反差最大，以前講的事情都不見了。」

在柯文哲2014年第一次競選市長時，曾出席牙醫師後援成立大會，並由時任衛生署副署長的陳時中擔任團長，現場有多校的牙醫系校友會出面力挺。

對於這段「挺柯」歷史，陳時中指出，八年前幫柯文哲組織後援會、全力支持，當時自己也被柯文哲的白皮書打動，裡面很多想法都很新穎、批評也很中肯，但他只做兩三年就停了，「我不知道他為什麼停了，柯文哲最精采的是那本（白皮）書，但實踐率相對低，第二任反差最大，以前講的事情都不見了。」

陳時中坦言，自己公辦都更是抄他（2014年）的，都更條例通過後，要用建蔽率的交換讓民間都更能夠自動啟發，當時柯文哲說這樣不行，公權力一定要進駐，因為裡面有信任的問題，這觀察入微非常好，但他有做嗎？除了斯文里、水源二三期做了，之後不知道為什麼就停了，當時五大弊案現在弄完也不是弊案，這種反差實在太大。

陳時中表示，黃珊珊若有學到柯文哲前四年的精神那很好，她現在新提出來的東西跟柯文哲第一任提出的東西很像，但她如果覺得好，怎麼會2018年都沒有啟動，然後選舉時又再講一次，這也會讓民眾的信任變低。

陳時中指出，自己在批評內湖交通時，黃珊珊說是馬英九放寬的，但當時黃是市議員，如果覺得這是不對的，她有沒有在質詢時提出？怎麼過了這麼久以後說是馬英九造的孽？但馬英九當時放寬也有得好果實，讓內湖科技園區起飛、替國家賺了不少錢，但一些尾端問題（交通），不能就這樣把責任丟給別人，這是撇責、不是合作。

而2022《天下雜誌》公布縣市長滿意度調查結果，屏東縣長潘孟安打破紀錄，拿下4連霸、深陷論文門爭議的前新竹市長林智堅慘遭滑鐵廬，直落12個名次來到第19名，柯文哲則是連續兩年難逃墊底位置。

柯文哲甫上任時，曾拿下第9名佳績，後續排名起起伏伏，第二任市長期間則始終在20-22名徘徊，已連兩年落於墊底位置。

對此，柯文哲今受訪時說，他任期後面7年，「有韓國瑜就不是倒數第一，沒有韓國瑜就是倒數第一，又不是今天才發生，不過台北市有退步嗎？對我個人的批評，我都接受，但對於客觀指標的進步，還是要告訴市民朋友。」

陳時中表示，台北市並非施政成績都最後一名，有不少排名在前面，只是市長滿意度排在後面，這是一個態度問題，態度不符合台北市民的期待，柯市長曾解釋是台北市民的水準高，所以比較不容易得到大家的滿意，但任何人當市長都要達成選民的期待，市長是民選的，不能大家一票一票把你投出來，卻兩手一攤說「是你要求太高，我理你」。