神隱原因曝光！普丁傳咳嗽胸痛「急找醫師」　全國演說延遲13小時

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日下令部分軍事動員，徵召30萬名預備役參戰。但如今有傳言指出，多名克里姆林宮官員對於普丁的決策感到不滿，威脅辭職，且在普丁準備錄製這場全國電視演說之際，他出現咳嗽、胸痛等症狀，因身體狀況不佳，導致演說必須重新錄製多次，還請來多名醫師。

每日郵報報導，普丁這場全國演說延遲13個小時，依據前克里姆林宮內部人士營運的Telegram頻道「General SVR」，正當普丁開始錄製影片時，他出現頻繁咳嗽等狀況，導致多次錄製失敗收場，到了第4次時，醫師被召集至普丁身邊，普丁向醫師抱怨胸痛，醫師當時建議延後拍攝，離開現場去做檢查。

General SVR宣稱，在普丁核心決策圈中有人認為，普丁是假裝健康出狀況，以便重新安排拍攝時間，重新考慮他的決策。

普丁在此次全國電視談話宣布部分軍事動員，但這也讓許多效忠莫斯科政府的官員深感震驚。傳聞指出，俄國菁英階層對於普丁部分動員的決策感到不安，多名高階政治安全官員對於普丁的決定毫無熱情，甚至有三名克里姆林宮關鍵官員威脅要辭職，其中一人就是俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）。

報導指出，外傳普丁將私下與納比烏琳娜進行接觸，若她辭職，將是俄羅斯一大損失。至於另外兩名威脅辭職的高階官員並未被點名，普丁則說，將在進行個人溝通後做出決定。General SVR也稱，普丁很快就會在靠近烏克蘭邊境地區實施戒嚴令。

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