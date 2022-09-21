罕見！俄羅斯國防部長公布　俄軍5937人戰死烏克蘭

▲俄羅斯軍隊坦克。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭迄今210天，俄羅斯總統21日宣布在俄羅斯進行部分動員。在普丁談話結束後，換國防部長紹伊古發言，在談及俄烏戰事時，罕見公布俄軍至今在特別軍事行動中戰死5937人，不過這個數字遠低於烏克蘭。

紹伊古表示，這場對烏克蘭特別軍事行動過程戰鬥工作艱鉅，「與其說我們在與烏克蘭作戰，不如說我們在與西方集體作戰」，因西方國家正提供大量武器給烏克蘭。他說，烏克蘭至今損失超過10萬人，其中6萬1207人死亡、4萬9368人受傷，損失約一半的軍隊，而俄軍在特別軍事行動中損失5937人。

美聯社指出，這是俄羅斯自開戰以來第三度公布士兵戰損統計，上一次對外公開的時間點在3月下旬，當時俄方稱有1351名俄兵戰死烏克蘭。不過，依據西方統計，俄羅斯軍事損失人數達數萬人。

至於普丁所簽署的部分動員令，紹伊古說明，俄羅斯將從預備役中調動30萬人，局部動員適用於服過役的人、軍事統計專業畢業生以及有戰鬥經驗者，「特別軍事行動主要任務正在執行中，正盡一切努力完成主要任務」，將對被動員入伍者進行培訓及統一安排。

►快訊／普丁宣布今起「部分軍事動員」：動用一切手段保衛領土完整

►快訊／俄羅斯防長宣布：召集「30萬人」預備役部隊！

▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）