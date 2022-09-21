俄召集30萬預備役大軍！　烏克蘭回應：可見戰爭不如預期

▲ 烏軍近期反攻告捷，收復大片失土。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁21日發表侵烏以來首次全國演說，宣布簽署局部動員令。國防部長紹伊古指出，將召集約30萬預備役軍人入伍。烏克蘭官員對此表示不意外，且認為這顯示戰爭走向不如莫斯科預期。

根據《天空新聞》，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）21日表示，俄國動員行動是可預見的一步，且將被證明極度不受歡迎。

波多利雅科認為，此舉突顯戰爭並未照莫斯科計畫進行，而普丁顯然正試圖將無端挑起烏克蘭戰爭的責任推給西方。

俄國侵烏第210天，普丁於當地21日上午發表演說指控，西方的目標在於削弱、分裂、摧毀俄羅斯，「他們說，1991年能分裂蘇聯，現在就能分裂俄羅斯」，特別軍事行動的主要目的始終沒有改變，打擊烏克蘭納粹份子需要特別軍事行動。

他也指出，西方已跨越所有界線，開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷性武器，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段，這不是虛張聲勢」、「我們祖國的領土完整、我們的獨立與自由將得到保障，我重申，我們將會竭盡全力」。

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