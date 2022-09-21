陳時中稱「當市長不會強拆蔣公銅像」　蔣萬安：這不是迫切的議題

▲蔣萬安下午出席台北市商業總會座談會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

蔣介石銅像存在公園、校園內持續引發爭議，民進黨台北市長參選人陳時中今（21）日表示，自己不會強硬拆除蔣公銅像，要有相對的溝通。對此，國民黨參選人蔣萬安回應，身為蔣家後代，也是台北市長候選人，他肯定兩蔣為台的貢獻，但拆除銅像絕對不是現在市民朋友關心的事情，也不是迫切要推動的市政議題。

台北市現今仍有64所校園內設置蔣介石銅像，與促轉條例規定不符。陳時中今受訪時表示，未來擔任市長，當然要兼顧整體社會觀感，但是要依法行政，如何有良善的溝通、依照法律走，法律規定要移除，但不會強硬做，要有溝通。

蔣萬安下午出席台北市商業總會座談會，會前媒體問到此事，他表示，他身為蔣家後代，也是台北市長候選人，他肯定蔣中正總統抗共保台的決心，以及經國先生革新保台的努力，但拆除銅像絕對不是現在市民朋友關心的事情，也不是迫切要推動的市政議題。

媒體追問，若他上任會拆除銅像嗎？蔣萬安重申，他肯定兩位蔣總統為這塊土地的貢獻，拆銅像不是為了拆而拆，也包含校園空間規劃專業的判斷跟決定。至於陳時中主張不強制拆除，蔣萬安回應，這是他個人的意見，這要問他。