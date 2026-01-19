殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　一審判囚4年2月...法官不准交保

▲因犯殺人罪仍假釋的李叢安（中）涉持刀隨機搶劫鄰居成傷，因被害人原諒，一審輕判4年2月徒刑。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市男子李叢安曾犯殺人罪被合併判刑17年定讞入監，去年（2025年）假釋期間缺錢養家，涉持刀在所住社區隨機挑選1位律師鄰居搶劫，割傷對方頭部分文未得就逃離，落網後被羈押至今，台北地院一審日前依加重強盜未遂罪判刑4年2月，李男聲請交保，主張已獲被害人原諒、願接受電子監控防逃，一審合議庭駁回他的聲請，可抗告。

裁定理由指出，李男犯案後躲在父親家，清洗犯案所穿外套，可見逃匿刑責動機強烈，且假釋期間故意再犯罪，須回籠執行先前殺人罪的殘刑，加上本件刑期，李男很可能畏罪逃亡，又持刀強盜、危險性甚高，犯罪動機為求職不順、經濟困頓，若交保也難短期改善收入狀況，會有反覆實施相同犯罪之虞。

合議庭認為，本案一審宣判結果尚未定讞，電子監控防逃僅能相當程度查知受監控者所在位置，無法排除再犯，其餘替代手段，也不足以確保後續審判、執行程序順利進行，維持羈押尚屬適當、必要，合乎比例原則，據此駁回李男的交保聲請。

本案發生於去年9月8日晚間9點多，32歲李男持1把開山刀，在新店住處大樓的公共走廊遊蕩，遇到不認識的鄰居64歲陳姓律師正好返家，李男涉用刀抵住陳男腹部，陳男企圖搶刀反抗，拉扯時，陳男頭皮被割傷約3公分、額頭撕裂約5公分。

李男向氣力放盡倒地的陳男勒索1萬元，陳男宣稱剛外出運動、身上沒帶錢，李男見爭鬥聲驚動其他鄰居，掉頭逃逸，2個多小時後仍被警方獲報循線逮捕，李男始終認罪，表示在工地做粗工、月入約2萬元，要扶養精神狀況不佳的父親、岳父與妻子，籌不出錢給家人看病。

陳男就醫無大礙，同意原諒李男。一審指李男犯行造成被害人受傷、飽受驚嚇，考量李男確因經濟困頓而犯案，已深具悔意，依法定至少判刑5年的攜帶兇器加重強盜罪，按未遂得減刑規定，判李男4年2月徒刑，可上訴。

李男到案時，被查獲持有疑似毒品喪屍煙彈，所涉毒品案件另行偵辦。至於他先前所犯殺人罪，發生於2012年間，當時19歲的李男陪欠賭債150萬元的朋友談判，卻發狠持刀砍殺債主，造成對方2人遭斷頸開膛慘死街頭，李男被合併判刑17年定讞入監，前年（2024年）10月獲准假釋。