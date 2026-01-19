台南安南廟會「煙火碎片墜落砸人」　55歲男頭部縫2針

▲新寮鎮安宮18日晚間舉辦遶境活動，神轎入廟施放煙火期間發生碎片墜落意外，民眾受傷送醫。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區18日晚間發生一起廟會活動意外傷人事件，新寮鎮安宮舉辦「乙巳年天上聖母重光陞座祈安」遶境活動時，於神轎入廟儀程中施放煙火，期間疑似有煙火碎片或硬物自空中墜落，波及現場圍觀民眾，造成一名55歲周姓男子頭部受傷，所幸經送醫救治後並無大礙。

台南市警三分局副分局長郭榮木指出，事故發生於1月18日晚間7時50分左右，地點在安南區長溪路三段鎮安宮前，當時55歲周姓男子在現場觀看遶境活動時，突遭一枚約一元硬幣大小的硬物擊中頭部，當場頭部受傷流血，路人見狀警喊叫「救護車」。

市警三分局警方與現場協勤義警獲報後，第一時間上前協助處置，並立即通報119救護人員，將周男送往台南市立安南醫院治療。經醫師評估後，為頭部撕裂傷，縫合2針後傷勢穩定，無生命危險，隨後返家休息。

警方已將相關情況通報廟方，並要求活動主辦單位留意活動安全與後續處理。廟方表示，將主動與受傷民眾聯繫，並提供必要的關懷與協助，針對活動安全流程也將進一步檢討改善。

警方提醒，民俗慶典及大型宗教活動常伴隨煙火、爆竹等高風險行為，主辦單位應確實做好安全管控與警戒範圍規劃，民眾參與活動時亦應保持適當距離，避免意外發生，確保人身安全。

廟方指出，民眾被炮灰砸傷後，廟方的醫護小組也隨即跟義警到現場了解情況

警察也當下跟廟方人員告知傷患的情況與聯繫方式，今天廟方會派員過去關心了解。廟方表示，活動廟方有承保公共意外責任險相關程序，將協助家屬處理醫療費用理賠事宜。未來慶典活動，將加強施放區域的清理工作，並於觀賞區設置更明確的安全警示與防護建議，避免類似意外再度發生。

台南市消防局指出，針對18日晚上安南區新寮鎮安宮廟會活動，消防局於2025年12月24日協調會已派員宣導注意爆竹煙火施放安全，18日上午接獲三分局長安派出所轉報案件，派員現場稽查未查獲違規施放爆竹煙火，下午配合區公所聯合稽查小組，加強勸導及檢查。

消防局第六大隊針對廟會活動陳情違規施放爆竹煙火部分，轄區大隊已主動向廟方進行查證與調查，後續如確認行為已達違規開罰要件，將依《爆竹煙火管理條例》規定，裁處新台幣三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。