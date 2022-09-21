　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

▲蘇清泉關心長輩生活 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉關心長輩 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(21)日天是國際失智症日世界衛生組織(WHO)在 2012 年已要求各國將失智症列為優先的公共衛生議題。當務之急除積極宣導「預防勝於治療」的觀念，整合長照資源外，國民黨候選人蘇清泉呼籲政府與社會更需要重視家庭照顧者「隱形病人」的壓力與負荷。

▲蘇清泉關心長輩生活 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉關心長輩生活 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉表示，失智症是一種進行性退化且無法逆轉的疾病，從初期的輕微症狀，逐漸進入中重度、末期症狀，病程退化的時間速度不一定，也因人而異。病程中伴隨而來的情緒低落、憂鬱、缺乏方向感而迷路、對天氣的冷熱變化沒有察覺、不認識家人、大小便失禁等情況，這些精神變化、認知、生活功能退化，不僅患者痛苦，照顧者更是心力交瘁！

他根據自己的醫療專業與照護事業背景，指出失智症的家庭照顧者經常承受的壓力有經濟壓力、心理壓力、生理壓力、社會壓力等，許多照顧者因長時期照顧失智症者，自己也成為慢性病患者、憂鬱症患者的隱形病人，這種惡性循環為家庭帶來危機，若沒有政府與社會資源的介入，在照顧者精神和體力耗竭下常釀成令人心痛的「照顧殺人」悲劇。

蘇清泉指出，依據衛福部研究的結果顯示，65歲以上老人失智症盛行率為7.78%，推估目前台灣約有29萬名失智者。屏東縣的老年人口有153188人，推估將近1萬2千名失智症者；換句話說「至少」有1萬2千個失智症的照顧者，因為有些家庭是好幾個家人輪流照顧失智症長輩，因此照顧失智症者的「隱形病人」可能更多，真的不能忽視

他提出事實上願意出來就醫而被確診的失智症者只有8千多人，還有3、4千人潛伏在各角落，等到被發現時都已是重症，政府部門應該派員到家輔訪，才是負責任的態度。「屏東縣需要像我這樣願意看見鄉親的苦、鄉親的需要的人來當縣長」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／許仁杰認了和老婆分居！　首度回應不倫真相
快訊／中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」
發錢了！　六都這縣市最高領「現金1萬」
快訊／許仁杰爆不倫　謝京穎經紀方嚴正聲明
快訊／俄羅斯宣布：召集「30萬人」預備役部隊
快訊／議員參選人酒駕肇事　沒繳罰金資格被取消
快訊／高雄知名雞肉飯騎樓天花板塌落！　1客人驚嚇急逃
女大生揪2男開房間！她躲廁所打電話　結局超展開
快訊／普丁簽署「動員令」！　部分公民將徵召入伍
「可能高峰已過」　王必勝：有機會提前開國門

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

竹市舊城商圈再造　三大策略助商家活化轉型服務升級

國際失智症日　雲林縣府今起推動整合相關資源運用

台東震災戶減免稅捐「從優從寬」　稅務局設服務櫃台專人協助

道路橋樑受損嚴重！技師兵分3路鑑定　徐榛蔚：中央及早介入

人美心更美！新北嬤搭錯車女大生幫報警　暖警拚湊身分助返家

921國家防災日　台東縣消防局邀大賣場設置防災物品專賣區

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

潮州警+志工中隊捐贈「愛心米」　關懷10偏鄉國小

2022「小塹有約」3路線　漫步賞舊城之美

竹市舊城商圈再造　三大策略助商家活化轉型服務升級

國際失智症日　雲林縣府今起推動整合相關資源運用

台東震災戶減免稅捐「從優從寬」　稅務局設服務櫃台專人協助

道路橋樑受損嚴重！技師兵分3路鑑定　徐榛蔚：中央及早介入

人美心更美！新北嬤搭錯車女大生幫報警　暖警拚湊身分助返家

921國家防災日　台東縣消防局邀大賣場設置防災物品專賣區

勞保局雲林辦事處遷移新址　劉建國：期待更加改善勞工權益

36歲歌手口腔癌病逝　陸7地「下架檳榔」衝擊千億產值

花東強震》張賢龢／傳統演習效果有限　如何預防下次強震？

【英語多益通】結束24年傳奇生涯！看費德勒引退聲明學英文

被嗆為柯文哲選總統而來　高虹安駁柯建銘：他不是我爸沒那麼偉大

醫憶921「陪失親孩到天亮」！20年後收陌生女紙條　網看2字全噴淚

響應國際無車日！騎單車完成任務　台中市政府送咖啡、紀念口罩

伯賢當兵中「突清空千萬IG貼文」！　粉絲擔心被盜…SM娛樂回應了

「金馬女星」王渝萱海邊啪啪初體驗　校草男友磨破皮要走還忘穿褲

快訊／許仁杰認了婚姻觸礁！「我有過自虐行為」讓老婆恐懼

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

地方熱門新聞

八德天花板被震塌　承包商瑞助營造回應了

國慶煙火試放3分鐘千人搶看

台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托

陳根德批鄭運鵬「收割」政績　鄭寶清同感

告別政壇最後總質詢　林正峰關切龜山發展

最大產業聚落　于卓明：桃園是宜創業城市

運動中心天花板震落　廠商黑歷史曝

台南左鎮區公所偕同消防分隊辦民防團常訓

2022幸福城市大調查　宜縣施政力+社福力非六都第二

花蓮聯外道路與橋樑受損嚴重　徐榛蔚盼中央重視

斗六絲瓜節週末膨鼠森林公園上場

新北婦迷途女大生幫報警 暖警拚湊身分助返家

靈骨塔業者發聲明　對謝龍介續提告訴

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬控張善政抄襲　「高官當久了都是easy money」

鄭運鵬控張善政抄襲　「高官當久了都是easy money」

國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的農委會研究案捲入抄襲疑雲，張21日出示與農委會簽定的合約書，強調遲遲未公開說明絕非故意遮掩，還會發函要求農委會公開全部文件及所有經費預算。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬受訪回應，張善政沒有對抄襲內容自圓其說，還批評外界「雞蛋裡挑骨頭」，反而自證了自己有抄襲。

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人資格被取消

酒駕肇事罰金未繳　宜蘭議員參選人資格被取消

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選　3萬交保

花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選　3萬交保

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

關鍵字：

2022九合一大選 2022屏東縣長蘇清泉失智隱形病人

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面