國際失智症日　蘇清泉籲：關心被遺忘的「隱形病人」

▲蘇清泉關心長輩 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(21)日天是國際失智症日世界衛生組織(WHO)在 2012 年已要求各國將失智症列為優先的公共衛生議題。當務之急除積極宣導「預防勝於治療」的觀念，整合長照資源外，國民黨候選人蘇清泉呼籲政府與社會更需要重視家庭照顧者「隱形病人」的壓力與負荷。

蘇清泉表示，失智症是一種進行性退化且無法逆轉的疾病，從初期的輕微症狀，逐漸進入中重度、末期症狀，病程退化的時間速度不一定，也因人而異。病程中伴隨而來的情緒低落、憂鬱、缺乏方向感而迷路、對天氣的冷熱變化沒有察覺、不認識家人、大小便失禁等情況，這些精神變化、認知、生活功能退化，不僅患者痛苦，照顧者更是心力交瘁！

他根據自己的醫療專業與照護事業背景，指出失智症的家庭照顧者經常承受的壓力有經濟壓力、心理壓力、生理壓力、社會壓力等，許多照顧者因長時期照顧失智症者，自己也成為慢性病患者、憂鬱症患者的隱形病人，這種惡性循環為家庭帶來危機，若沒有政府與社會資源的介入，在照顧者精神和體力耗竭下常釀成令人心痛的「照顧殺人」悲劇。

蘇清泉指出，依據衛福部研究的結果顯示，65歲以上老人失智症盛行率為7.78%，推估目前台灣約有29萬名失智者。屏東縣的老年人口有153188人，推估將近1萬2千名失智症者；換句話說「至少」有1萬2千個失智症的照顧者，因為有些家庭是好幾個家人輪流照顧失智症長輩，因此照顧失智症者的「隱形病人」可能更多，真的不能忽視

他提出事實上願意出來就醫而被確診的失智症者只有8千多人，還有3、4千人潛伏在各角落，等到被發現時都已是重症，政府部門應該派員到家輔訪，才是負責任的態度。「屏東縣需要像我這樣願意看見鄉親的苦、鄉親的需要的人來當縣長」。