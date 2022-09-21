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徐定禎競選總部立　辣模女兒「里唯」現身力挺...成全場焦點

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（21）日競選總部成立，開幕儀式千人支持者到場共襄盛舉，立法委員柯建銘委員、羅致政、湯蕙禎以及客委會鍾孔炤副主委致詞，民進黨提名苗栗隊議員一字排開，力挺徐定禎縣長勝選，徐定禎的太太與辣模女兒「里唯」也現身現場，兩人不僅是徐定禎最強後盾，也成為全場焦點。

▲徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自IG／vv_levia）

▲▼徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自IG／vv_levia）

▲徐定禎女兒里唯。（圖／翻攝自IG／vv_levia）

徐定禎表示，鄉親齊聚一堂，柯建銘總召、羅致政總幹事以及鄭宏輝執行長等民進黨黨內同志力挺，軍容壯盛更勝2018年，現在民進黨士氣高昂，絕對要扳倒長年執政的國民黨，這次選戰他將證明苗栗不是國民黨的私有物，讓苗栗告別派系選舉、黑金政治與財政黑洞，讓苗栗從競爭力最低的縣市谷底翻身。

柯建銘強調，過去新竹和苗栗被稱為「民主沙漠」，現在只剩苗栗還是台灣民主拼圖未拼上的一塊，苗栗不該成為國民黨禁臠，呼籲苗栗人站出來，要翻轉苗栗、告別苗栗舊時代。

徐定禎表示，苗栗這場三角督選戰是全國矚目焦點，徐定禎民調數次微幅領先、拉鋸膠著的情形，不過登記參選後國民黨候選人謝福弘民調急起直追，藍營基層組織陸續整合，未來選戰情形變化多端，徐定禎堅定表示自己絕對有信心勝選，更懇請鄉親們一起改寫苗栗歷史，做徐定禎的分身，而徐定禎太太與女兒也現身現場，成為徐定禎最強後盾。

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，民進黨提名苗栗隊議員一字排開，力挺徐定禎縣長勝選。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

▲▼苗栗縣長參選人徐定禎21日於頭份成立競選總部，太太及女兒同框現身，是徐定禎最強後盾。（圖／徐定禎競選團隊提供）

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