抗癌盈希破蛹成小天使！爸媽不捨PO文　#不哭不哭#眼淚是珍珠

▲抗癌小天使潘盈希2天前不幸因腦癌病逝，桃園市長參選人鄭運鵬今天在臉書上貼文到天上去當天使了，讓不少粉絲心痛惋惜。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

今年6歲的「抗癌小天使」潘盈希2天前因腦炎病逝，父母在其粉絲專頁「咪咪與小搗蛋」發文，湧入逾3000名粉絲給予祝福，希望在另個世界能當個沒有病痛的小天使；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天也在臉書發文，小希妹妹是位抗癌小畫家，她的創作帶給很多人鼓勵，謝謝她帶給世界溫暖能量，「盈希妹妹飛往更寬闊光明的天空了！」

據指出，今年6歲的潘盈希於去年10月間被診斷罹患罕見疾病「瀰漫性腦幹細胞瘤（DIPG）」末期，雖經過多次化療，醫師仍評估僅剩約1年左右生命，後來在家人鼓勵下，喜愛繪畫的盈希透過作畫來記錄生命，曾獲得周大觀文化基金會抗癌圓夢助學金，並在全台舉辦巡迴畫展，還曾受邀到蔡英文總統官邸與愛貓「蔡想想」見面。

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今年8月潘盈希在桃園舉辦「筆畫下的每一天－潘盈希生命畫展」，以畫作傳達自己對生命熱愛，也希望讓大家更了解這種罕見疾病，以及患者面臨的治療困境與醫療過程，父母還為其在臉書上設下「咪咪與小搗蛋」粉絲專頁，記錄著小希抗癌過程。

▲抗癌小天使潘盈希2天前不幸因腦癌病逝，父母在粉絲專頁貼文，讓不少網友為之心痛惋惜。（圖／翻攝自臉書《咪咪與小搗蛋》）

9月18日，小希父母在臉書專頁寫下「盈希已在18日破蛹成為小天使，她在短暫的生命中創造了巨大正面能量，謝謝大家一路上的陪伴與支持….」，大批網友則紛紛祝福，希望她在另個世界當個沒有病痛的小天使。

▲抗癌小天使潘盈希2天前不幸因腦癌病逝，桃園市長參選人鄭運鵬今天在臉書上貼文曾獲得小希婦女合畫的油畫當紀念。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

鄭運鵬則臉書今天發文：前天，「抗癌小天使」潘盈希妹妹離開了我們，到天上去當天使了。之所以會認識盈希妹妹，因為她在今年5月確診，爸媽擔心延誤小希的腦癌放射性實驗治療，所以焦急地在臉書上發布千字文求救。

輾轉得知後，聯絡台北榮總、聯絡鄭文燦市長，最後順利解決問題，讓妹妹獲得妥善治療照顧。之後潘爸爸和妹妹送我一幅父女合作的油畫，是父女共同完成的初號機，小希妹妹還跟我分享了二個心願，其中一個是去看「蔡想想」。感謝蔡英文總統得知後大力幫忙，協力完成小妹妹的心願，這張照片就是當時拍的。

另個願望是我能力未及的登上玉山，國防部以出乎我想像的VR設備幫她完成了心願！鄭文燦市長也特別安排大溪熱氣球嘉年華，讓妹妹一家享受到一段小小天空之旅。現在，盈希妹妹飛往更寬闊光明的天空了。謝謝她帶給世界的溫暖能量。

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