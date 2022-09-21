發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心21日到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬涉及賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今（21）日上午到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬涉嫌賄選，游智彬等人指出，競選總部日前以便箋發出通知，要求民進黨各市議員參選人於9月24日以每車8000元代價動員每車40人，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，依法向桃園地檢署告發鄭運鵬涉嫌賄選。

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心表示，鄭運鵬身為民進黨市長參選人且具備立法委員身份，但仍知法犯法，明知選罷法規定，發給有投票權之人禮物或金錢不得超過30元，其競選總部於便箋明載每人可獲得200元走路工費，更要求各市議員參選人以每車8000元代價動員每車40人，已明顯違反上開30元之上限，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，因此到桃檢提告。

游智彬強調，當天現場將派員蒐證，誰動員就告發誰涉嫌賄選，質疑動員的錢從哪裡來、是否市庫通黨庫？痛批執政黨每逢選舉就大撒幣賄賂選民，讓桃園財政持續惡化，當天將以現場舉證告發方式遏制選舉歪風，呼籲選民不要走回頭路。

袁慧心也要求鄭運鵬身為市長參選人，應該說明動員補助資金是否與選民有期約行為？要求桃園地檢署應本著辦案不分藍綠，檢察官應立刻約詢犯罪嫌疑人，並希望秉公處理，藉以端正選風，呼籲選民對於鄭運鵬服務處動員邀約，應謹慎以對避免觸法。

【更多新聞】

►為追大甲媽！外役監翻牆越獄129km大逃亡 偷車比脫逃罪更重

►研究報告被控抄襲 張善政：用論文系統檢查是「張飛打岳飛」

►夾帶422枚瑕疵章牌出場被攔查 中央製幣廠員工涉貪下場曝