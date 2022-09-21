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發布動員令「每車8千元」　桃園2市議員參選人告鄭運鵬涉賄

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今（21）日到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬競選總部以便箋通知各市議員參選人於9月24日以每車8000元代價動員，已明顯涉及賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心21日到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬涉及賄選。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今（21）日上午到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬涉嫌賄選，游智彬等人指出，競選總部日前以便箋發出通知，要求民進黨各市議員參選人於9月24日以每車8000元代價動員每車40人，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，依法向桃園地檢署告發鄭運鵬涉嫌賄選。

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今（21）日到桃園地檢署控告市長參選人鄭運鵬競選總部以每車8000元代價動員，已明顯觸法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心表示，鄭運鵬身為民進黨市長參選人且具備立法委員身份，但仍知法犯法，明知選罷法規定，發給有投票權之人禮物或金錢不得超過30元，其競選總部於便箋明載每人可獲得200元走路工費，更要求各市議員參選人以每車8000元代價動員每車40人，已明顯違反上開30元之上限，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，因此到桃檢提告。

游智彬強調，當天現場將派員蒐證，誰動員就告發誰涉嫌賄選，質疑動員的錢從哪裡來、是否市庫通黨庫？痛批執政黨每逢選舉就大撒幣賄賂選民，讓桃園財政持續惡化，當天將以現場舉證告發方式遏制選舉歪風，呼籲選民不要走回頭路。

▲桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今天在桃園地檢署控告市長參選人鄭運鵬涉嫌賄選，提出刑事告發狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

袁慧心也要求鄭運鵬身為市長參選人，應該說明動員補助資金是否與選民有期約行為？要求桃園地檢署應本著辦案不分藍綠，檢察官應立刻約詢犯罪嫌疑人，並希望秉公處理，藉以端正選風，呼籲選民對於鄭運鵬服務處動員邀約，應謹慎以對避免觸法。

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