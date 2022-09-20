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提供手機誘惑...色男把5少年當性奴！不認罪遭重判10年

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2010年起，透過打籃球、出遊等方式認識仍就讀國小或國中少年，相互以乾哥、乾弟互稱，並提供手機讓乾弟們把玩，事後要求提供口交或肛交等性服務，若不從則收回手機，或揚言找黑道毆打、泡海水等方式凌虐，逼迫少年與其發生性行為，其中還包括同事小孩也慘遭成為性侵對象；桃園地院審理後依成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑3年6月；成年人利用少年故意對少年犯強制性交罪，共2罪，均處有期徒刑4年，應執行有期徒刑10年，還可上訴。

檢警調查，約30餘歲的吳姓男子於2009年認識某少年，吳與少年父親為同事關係，後來陸續因為少年關係又認識其他3名國小與國中少年，以打籃球、出遊與少年交好，並提供手機工少年把玩使用，相互以乾哥、乾弟互稱，俟到少年們對其卸下心防，吳男竟開始脅迫少年提供口交等性服務，若有不從，則以收回手機、找黑道毆打或帶到海邊泡海水等方式凌虐，讓少年心生畏懼受其擺佈，吳男惡行曝光後，檢方依妨害性自主等罪嫌起訴。

桃園地院查出，吳男自2010年到2019年間涉嫌對至少5名少年性侵，包括進行口交與肛交，少年們均指證歷歷；唯吳男則否認犯行，辯稱「如果有做那些事，為何他們長大還願意跟我出遊、打球？」、「還願意跟我見面？」，「如果他們對我有恐懼，應該躲我遠遠的，這明顯不合理」等語。

法官根據少年證述，了解證述有無前後矛盾等處，其中吳男涉及3起性侵少年案明確，包括2016年間帶著仍國中與高中2名少年遠赴宜蘭泡湯，趁著其中1名少年上廁所之際，脅迫另一人為其口交；同年間與另2名就讀國中與高中少年找到租屋處，強逼少年相互發生性行為，再脅迫少年為其提供性服務。

法官審酌，吳男僅為滿足一己私慾，導致被害人身心受創，犯後矢口否認，顯然態度可議。法官審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處3年6月、2個成年人利用少年故意對少年犯強制性交罪，分處4年徒刑，應執行有期徒刑10年，其餘起訴之罪因事證不足予以無罪，本案還可上訴。

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