農委會稱沒有保密條款！張善政亮「證據」打臉：根本胡說八道

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政遭爆農委會研究報告涉及抄襲，他稱因有終生保密條款而無法對外說明，但遭到對手質疑他在迴避。對此，張善政今（21）日召開記者會說明，並公開當時的保密合約條款內容，強調白紙黑字，自己絕對不會迴避，「他們說沒有保密條款根本是亂說、胡說八道」。

▲張善政今曬出保密條款，嗆對手是胡說八道。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政今召開「無懼抹黑 坦蕩說明」記者會，針對農委會研究報告涉及抄襲一事再做說明。而記者會一開始，張善政就公開保密條款，強調自己過去是因此才無法對外做詳盡說明，現在白紙黑字公開讓大家知道，自己絕對沒有迴避，並稱對手「根本胡說八道」。

另外，針對研究報告的5736萬元經費是否全進張善政的口袋，他則表示，會行文請農委會全部解密公開，包括經費預算等部分費，讓大家可以一一檢視。

此外，涉及抄襲的部分，張善政再次強調，這份計畫並非學術論文，而是研究報告，且內容全是合理引用國外的資訊，導入給國內研究單位參考引用，並協助幫忙推廣。張善政表示，農委會對報告的疑問，會配合宏碁來說明、處理，契約上也有明定的法律程序，走完這些程序，大家的疑問就會有很明確的回答。