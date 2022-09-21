中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」：花12小時有夠貼心

▲高虹安向中華大學道歉，該影片有上字幕。（圖／中華大學學生會提供）



網搜小組／劉維榛報導

被爆論文抄襲後，民眾黨新竹市長參選人高虹安稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，一席話反被叮得滿頭包。今早高虹安致歉，中華大學也接受道歉，對此，「四叉貓」抓出1細節，發現學生會特地幫忙上字幕，「從收到原始檔到貼出字幕版總共花了12小時，有夠貼心的啦！」

劉宇在臉書表示，今天清晨高虹安就拍好道歉影片到處傳，「連睡醒的我，都有在信箱收到一份」，但劉宇發現1細節，讓他直呼「神奇！」

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劉宇說，高虹安自拍的影片檔沒有附上字幕，但中華大學的學生會聲明稿卻幫忙上了字幕，「從收到原始檔到貼出字幕版總共花了12小時，有夠貼心的啦！」

底下網友熱議「中華大學就是貼心」、「真是大街上打人，關起門來道歉」、「被人踐踏還要幫上字幕，感覺好卑微」、「幫所有中華大學的同體師生感到哀傷」、「都不傳給已畢業的校友、有選票的一般民眾嗎」。

關於稍早的中華大學聲明稿如下：

一、針對立法委員高虹安因昨日失言向中華大學師生道歉乙事，校方接受高委員的道歉，至於學生會建議演講如期舉行或延緩辦理，校方會尊重學生會的決定。希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情。

二、根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。

三、校長劉維琪勉勵學生要有自信，精進學業，陶冶品德，繼續贏得社會對中華大學畢業生的認同。

中華大學秘書室

2022年9月21日





▲中華大學聲明稿。（圖／中華大學提供）



本站報導《中華大學「聲明1行字」有意思！網細看全傻了：自己說錄取分數低》，大批網友看完第二點「若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一」，卻紛紛看傻質疑「哇！還會算分數起薪CP值耶，天啊，這什麼學校」、「好奇第二點的計算方法」、「請問第二點有公式嗎？想知道其他學校CP值」、「第二點是什麼精神勝利法，難怪被高虹安瞧不起欸」、「第一次看到CP值是這樣算的，笑死人了」。

