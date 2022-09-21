　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

▲▼黃珊珊公布淨零碳排政策。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

▲黃珊珊今天公布淨零碳排政策，PPT和講稿糗出包。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊21日公布政見，喊出「目標是讓台北市在2023年減排40％，2024年達到減排65％」，但遭質疑不可能，應該是「2030年減排40％，2040年減排65％」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，黃珊珊完全沒吸收政策，只是讀稿機，沒看過這種候選人（指參選人）。

吳思瑤今天批評，黃珊珊推政策6小時內可以轉彎3次，沒看過這種候選人，「是出包，還是黃珊珊根本就是草包？」黃上午現場照著幕僚準備的內容説「明年2023就要讓台北減排40%，後年2024減排65%」，這是胡扯！哪有可能？且黃當下沒發現這個離譜錯誤，臉書小編事後緊急將明顯錯誤的內容影片剪掉相關片段。

吳思瑤稱，黃珊珊政策出大包，心虛擔心被記者大肆報導，只好事後以新聞稿補救，更正是2030年減排40%、 2040年減排65%，事實上，這原本就是台北市議會通過的「淨零排放管理自治條例」內容，不是黃珊珊的創見，只是她完全不認真，抄還抄錯，演都演錯，然後下午又轉彎了，「對於議會的法案內容，幾個關鍵數字搞不清楚？變來變去？」

吳思瑤諷刺說，難怪媒體評比認證，黃珊珊是全台倒數第一的副市長，實在沒冤枉她，對比陳時中對政策的掌握與說明非常嚴謹專業，從沒出包，黃珊珊自己「才說了嘴就打了嘴」，政策發表完全照稿演出，對於「2023減排40%、2024減碳65%」的離譜錯誤照單全收，顯而易見黃珊珊對政策完全沒吸收，只是讀稿機。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
新北女打AZ死亡！　獲最高額救濟金600萬
特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了
李亞萍「探望余苑綺」背影惹鼻酸！　余祥銓寫下心碎文
快訊／震撼彈！廖老大宣布「退出直播圈」
爸媽送億元豪宅！「兒女卻一臉嫌棄」原因扯炸　她嘆：不用太羨慕
高以翔冥誕前一日銅像曝光　「帥氣打籃球模樣」藏父母無限的愛
父癌逝獨留小兄妹！車行老闆超暖心　承諾栽培兩人到大學

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

遭批像「起乩」　蔣萬安回擊陳時中：聽到疫苗就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

喵喵飛彈？短足貓愛撲床！　噗通一聲整隻埋進被子超萌

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

違反政府採購法買中藥、貼布　監院糾正北市聯醫

黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

殺警案後火速修法！行政院將通過外役監條例　排除重大暴力犯申請

快訊／台南2警搏匪殉職　銓敘部拍板：最高等級因公撫卹辦理

支持18歲公民權　盧秀燕：要上戰場卻無投票權...權利義務該一致

TVBS移頻引爭議　國民黨提「3訴求」：反粗暴移頻、變相關台

遭批像「起乩」　蔣萬安回擊陳時中：聽到疫苗就「見笑轉生氣」

迴力鏢再次重擊林佳龍！　侯市府：不容「路過的人」抹煞基層努力

「像念經一樣」　林佳龍批侯友宜一再答非所問：我很挫折啊

高虹安被抓包畢業4年還在改論文　民進黨：偷吃記得擦嘴？

新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

洪都拉斯GG不受控！褲子塞假陽具　工作人員出手「處理下半身」

潤泰全可望恢復信用交易　現金增資185億「潤泰新參與認購」

Fed升息／市場料升3碼　台經院孫明德「升升不息是趨勢」

獨／出賣前女友性愛片表忠心　武術教練討好現任女友犯傻下場出爐

屈臣氏「烏蘇拉雨傘」壞到超想要、DHC「良子喵碗盤組」讓貓奴暴動啦！

特斯拉高速撞死騎士！起底駕駛「建設富二代」　爸爸出面道歉了

補習班狼師「誘騙高中女生親密」太震撼　江宜蓉邊看邊哭點頭接演

評價宋文華回歸中職首秀　曾仁和：得失心不能太重

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出！經紀人發聲：上過新聞

老公偷吃小孩同學的媽　正宮無畏走光猛撲小三

政治熱門新聞

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

高虹安諷「中華大學夜間部」起爭議　今晨鞠躬致歉

周玉蔻喊話蔣萬安驗DNA　「你若是蔣家孫子我給你下跪一百次！」

這縣市重陽禮金最高爽領「現金1萬」

快訊／高虹安哭了　委屈被貼「戰學歷」

教科書等級反擊！高虹安3大絕戰力滿點

中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」

高虹安幼稚園上BBS發文？他揪疑點

高虹安演講卡不卡?　學生會長曝下一步

高虹安道歉：針對林智堅「非歧視中華大學」

蔡英文今見證嚴法師　周玉蔻提醒有些話一定要說

「跟林智堅比侮辱我」　高虹安金句反擊抄襲

總統會見證嚴法師！他一看「蔡英文臉書6字」驚：有人會不開心

更多熱門

相關新聞

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

發布動員令「每車8千元」　鄭運鵬挨告涉賄

桃園市議員參選人游智彬、袁慧心今（21）日上午到桃園地檢署按鈴控告民進黨市長參選人鄭運鵬涉嫌賄選，游智彬等人指出，競選總部日前以便箋發出通知，要求民進黨各市議員參選人於9月24日以每車8000元代價動員每車40人，已違反公職人員選舉罷免法第99條之規定，依法向桃園地檢署告發鄭運鵬涉嫌賄選。

中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」

中華大學原諒高虹安！四叉貓抓「道歉片1細節」

支持18歲公民權　盧秀燕：權利義務該一致

支持18歲公民權　盧秀燕：權利義務該一致

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

高雄排水溝驚見魚群翻肚...連鴨子也慘成浮屍

高雄排水溝驚見魚群翻肚...連鴨子也慘成浮屍

關鍵字：

黃珊珊陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面