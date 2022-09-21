黃珊珊政策1日3變　吳思瑤：離譜錯誤照單全收「只是讀稿機」

▲黃珊珊今天公布淨零碳排政策，PPT和講稿糗出包。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊21日公布政見，喊出「目標是讓台北市在2023年減排40％，2024年達到減排65％」，但遭質疑不可能，應該是「2030年減排40％，2040年減排65％」。對此，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤批評，黃珊珊完全沒吸收政策，只是讀稿機，沒看過這種候選人（指參選人）。

吳思瑤今天批評，黃珊珊推政策6小時內可以轉彎3次，沒看過這種候選人，「是出包，還是黃珊珊根本就是草包？」黃上午現場照著幕僚準備的內容説「明年2023就要讓台北減排40%，後年2024減排65%」，這是胡扯！哪有可能？且黃當下沒發現這個離譜錯誤，臉書小編事後緊急將明顯錯誤的內容影片剪掉相關片段。

吳思瑤稱，黃珊珊政策出大包，心虛擔心被記者大肆報導，只好事後以新聞稿補救，更正是2030年減排40%、 2040年減排65%，事實上，這原本就是台北市議會通過的「淨零排放管理自治條例」內容，不是黃珊珊的創見，只是她完全不認真，抄還抄錯，演都演錯，然後下午又轉彎了，「對於議會的法案內容，幾個關鍵數字搞不清楚？變來變去？」

吳思瑤諷刺說，難怪媒體評比認證，黃珊珊是全台倒數第一的副市長，實在沒冤枉她，對比陳時中對政策的掌握與說明非常嚴謹專業，從沒出包，黃珊珊自己「才說了嘴就打了嘴」，政策發表完全照稿演出，對於「2023減排40%、2024減碳65%」的離譜錯誤照單全收，顯而易見黃珊珊對政策完全沒吸收，只是讀稿機。