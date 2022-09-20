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大考中心挨批後踩煞車！明年學測英文題型不變「更動時程另行公布」

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大考中心今公告，明年學測英文科題型有改變，但在傍晚又宣布暫緩實施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（20日）在網站公告，明年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，引發不少師生反彈，全教總也坦言錯愕，希望延後，大考中心在今天晚上回應，指因為各界對實施期程意見不同，為了讓高三學生安心備考，決定暫緩實施，新的實施日程另行公布，明年學測英文科篇章結構大題，仍維持4個空格、4個選項。

112學年學測將在明年1月13至15日舉行，大考中心今天突然在網站公告，為了讓學測英文考科為更符合108課綱英語文課綱精神，並融合大考中心在109年7月公告的高中英文參考詞彙表，故今天公告112學年度起適用學測英文考科考試說明與參考試卷，提供新的調整「篇章結構」題型試題示例，以增加測驗效度，明年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，原本「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，將更改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。

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不過，大考中心公告內容引發不少基層教師反彈，全教總也坦言相當錯愕，指這個改變讓考試變難，將影響學生表現，也讓師生措手不及，過去類似重大改變，至少都有一兩年前提前告知，這次卻是突襲，何況在今年暑假期間，高教司有召集8場會議，討論108課綱或大考，大考中心有參加卻沒告知，現在卻突然公告，根本是突擊，呼籲大考中心延後，最快也要等到113學年才實施。

面對各界反彈，大考中心在傍晚回應，指這次英文科更動，主要是為提升測驗的鑑別效果，就篇章結構大題，在不改變題型下，將原四個空格、四個選項的設計，調整為四個空格、五個選項，並預計自 112 學年度開始實施，由於公告後，各界對於實施期程有不同意見，考量目前高三學生正積極準備 112 學測，為使學生安心備考，決定決定暫緩實施，實施日程另行公布。112 學測英文考科的篇章結構大題，仍為四個空格，四個選項。

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