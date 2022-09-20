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大考中心突公告調整學測英文題型　全教總錯愕：籲延後1年實施

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大考中心今天公告，明年學測英文科題型有改變，全教總直言錯愕，希望延後實施。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年學測將在明年1月13至15日舉行，大考中心今（20日）在網站公告，明年學測英文科「篇章結構」題型將做改變，原本「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，將更改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」，引發部分基層教師反彈，全教總也坦言相當錯愕，指這個改變讓考試變難，將影響學生表現，也讓師生措手不及，呼籲大考中心延後，最快也要等到113學年才實施。

大考中心今天在網站公告，只為了讓學測英文考科為更符合108課綱英語文課綱精神，並融合大考中心在109年7月公告的高中英文參考詞彙表，故在今天公告112學年度起適用學測英文考科考試說明與參考試卷，提供新的調整「篇章結構」題型試題示例，以增加測驗效度，同時也提供歷屆試題舉例。

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大考中心也說明，英文科研發小組持續精進素養導向試題研發，經過110年試辦考試、111年學測後，調整修訂學測英文考科各題型命題重點與命題原則，調整修訂學測英文考科各題型命題重點與命題原則，因此調整考試部分內容，新的調整為「篇章結構」題型，主要變化是從原本的「1篇選文含4個空格搭配4個選項」，改為「1篇選文含4個空格搭配5個選項」。

不過，全教總高中職主委張瓊方指出，大考中心這樣作法太突然，也讓全教總相當錯愕，這樣臨時公告改變，根據全教總同第一線老師得到的意見，這改變讓現場的師生措手不及，這個改變也讓明年學測英文科難度增加，可能會因此影響學生表現，過去類似重大改變，至少都有一兩年前提前告知，這次卻是突襲，何況在今年暑假期間，高教司有召集8場會議，討論108課綱或大考，大考中心有參加卻沒告知，現在卻突然公告，根本是突擊。

張瓊方認為，大考中心更動英文科題型，或許對考卷品質有幫助，但題目難度就是增加，勢必影響學生表現，更何況學測只是一個門檻，是檢測學生的學習狀況，不是要考倒學生，全教總希望大考中心能夠延後實施，至少明年學測先不要改變，而是延後到113學年才實施。 

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