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OL讀英文遭同事嗆「老了才唸書」！網友反讚：這樣很好啊

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲OL背英文單字，遭同事酸「老了才在讀英文」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

出社會後想要念書，難道很丟臉嗎？一名30歲的女子認為自己英文能力不好，近期開始重背英文單字，沒想到因此遭到同事嘲笑，讓她不禁自我懷疑，「我是不是廢物啊。」女子的貼文曝光後，立刻在網路上引起討論。

這名女子在PTT上訴苦，因為英文能力太差，在工作方面無法更上一層樓，於是近日拿出單字本，開始背誦英文單字，沒想到因此被同事嘲笑「少年不讀書，老了才在讀英文」，讓她相當受傷。

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女子不禁自我懷疑，30歲了還在背國、高中的單字本，「很魯嗎？我是不是廢物啊？」

▲妹子,上班族,OL（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲出了社會以後還有辦法念書，實在是不簡單。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

女子的貼文曝光後，不少網友留言安慰，「不會啊，不要半途而廢就好」、「比我認真多了，很好阿」、「很棒！拜託持之恆。然後建議設立目標，才有進步的動力，例如一年後考多益幾分這樣」、「我40都還在念，學習是一輩子的事啊！」

此外，也有網友認為，學習語言就等於學習文化，就算是母語人士，仍要在文化變遷當中不斷學習，而台灣的社會相當病態，有些人若看到旁人在努力，可能因此感到自卑，「就想要去踩一下、去酸一下」，就如同竹簍裡的螃蟹，「真的有夠悲哀。」

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