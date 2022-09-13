搶救雜糧危機！食農學堂開學　全教總籲各校投入食農教育

▲食農學堂開學日，呼籲全國各校投入食農教育。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推廣國產雜糧，全國教師工會總聯合會、育秀教育基金會開辦「食農學堂」，今年邁入第12年，今天（13日）舉行開學記者會，歡迎各大專院校和中小學索取「教學種子盒」，在校內種植小麥、黃豆、藜麥、黑豆等雜糧，一起加入食農教育。

全教總理事長侯俊良表示，今年是「食農學堂」開辦第12年，從第1年28人參加，到今年已經有22縣市、超過800名老師、帶領上萬名學生投入，涵蓋大專校院和中小學，為台灣種下糧食安全的希望。

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侯俊良說，受到疫情、俄烏戰爭與氣候變遷衝擊糧食供給，台灣近一年食物通膨率以7.4%居亞洲第2，日常生活受到相當大的衝擊，主因就是黃豆、小麥、玉米3大雜糧作物，有高達9成以上仰賴進口，帶動其他食物價格上漲，目前台灣糧食自給率為31.75%，下降到歷史新低，值得各界關注。而推動食農教育，則有助從教育紮根，省思糧食議題。

教育部國教署長彭富源說，食農教育讓學生親近戶外、享受自然，透過實作課程，更吸引學生投入，與108課綱強調的素養貼近，從飲食文化、農作生長與環境生態議題，讓學生可以多元學習，教育部也會持續支持「食農學堂」。

彰化縣北斗國中教師蔡孟宏參與「食農學堂」10年，他說， 校內從一開始用盆栽種植小麥，現在校內已經有小麥農田，也成校訂特色課程，學生入學都得經過一年的農事體驗，除了種植，學生也會運用自己種的小麥粉做成披薩，真正體驗「從產地到餐桌」的農人精神，甚至還吸引大學生到校園內拍攝微電影。