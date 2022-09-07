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首次高中英聽測驗今起報名　考試時間延長為50分鐘

▲▼第二次高中英聽成績單今公布，大考中心線上說明。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲大考中心提醒考生，今年起高中英聽考試時間從45分鐘延長為50分鐘。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年高中英語聽力測驗首次考試將在10月22日舉行，今（7日）天起到下週三（14日）開放報名，主辦單位、大考中心指出，今年最大變革為考試時間從45分鐘延長為50分鐘，預備時間從15分鐘縮短為10分鐘，首次考試全面提供冷氣服務，高三在學生一律由學校集體報名，逾期不予受理，請考生注意。

大考中心表示，112學高中英聽測驗共舉辦兩次考試，第一次考試在10月22日（六），第二次考試則在12月10 日（六），考生可自由選考，成績擇優使用而高中英聽測驗成績可作為大學「繁星推薦、申請入學、分發入學」招生檢定項目，測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

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大考中心提醒，今年英聽考試最大變革，就是考試時間和往年不同，以往考試時間45分鐘、預備時間15分鐘，今年起考試時間將延長為50分鐘，預備時間則縮短為10分鐘，考生要特別注意。

在報名部分，大考中心表示，高三在學生一律由就讀學校集體報名，其他具備報考資格者，可委託補習班報名或個別網路報名，若未在規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，視同未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，也不得參加考試。

大考中心指出，高中英聽測驗共含五大題型，包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」。所有試題都是選擇題，除「圖片聽解」包括部份多選題外，其餘皆為單選題；而考試使用A4答題卷，答題卷上印有考生應試號碼與姓名，考試鈴響前，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；考試開始鈴聲響畢後，應依播音指示在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答。

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