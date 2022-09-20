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四河局因應918池上地震斷橋事件　強化水利建造物巡檢及應變措施

▲第四河川局已針對堰塞湖熱點與濁水溪流域相關水利建造物完成多次巡檢，防汛護水志工亦即時啟動巡防協助提供現場最新狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局防汛護水志工水利建造物巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台東池上於(18)日發生芮氏規模6.8強震，對於東部地區橋梁及水利建造物造成影響，為強化濁水溪流域水利構造物之安全，防範於未然，第四河川局人員及防汛護水志工自18日起即啟動自主檢查，巡檢各項水利建造物。

第四河川局說明，截至目前為止，已針對堰塞湖熱點(廬山、頭坑野溪匯流口、草嶺、車心崙及合流坪)與濁水溪流域相關水利建造物完成多次巡檢，及於今(20)日針對轄區地震震度較大區域之陳有蘭溪本流和社橋上流及支流和社溪辦理水利建造物空拍調查工作，防汛護水志工亦即時啟動巡防協助提供現場最新狀況。

▲第四河川局已針對堰塞湖熱點與濁水溪流域相關水利建造物完成多次巡檢，防汛護水志工亦即時啟動巡防協助提供現場最新狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局人員針對陳有蘭溪水利建造物空拍調查巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第四河川局副局長張朝恭指出，目前第四河川局轄管濁水溪流域內之水利建造物皆無明顯受損，亦無形成堰塞湖；後續將持續以CCTV、下游水位站及安排當地志工或村里長協助監看河道狀況及水位變化。另本局亦針對震後及後續可能形成之颱風，率定完成濁水溪流域各防災熱點之各項防災警戒及應變機制，含警戒雨量及流量值、水位CCTV及沖刷粒子監控、防災系統簡訊及通報、水情研判開口合約進駐待命及河道疏通等災害應變機制，以防範災害於未然。

在此提醒民眾，於地震發生且位於室內時，謹記「趴下(Drop)、掩護(Cover)、穩住(Hold on)」的避難原則，震後山區土石鬆動豪雨期間盡量避免前往山區，且汛期應加強家門前水溝清淤及溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，協助政府水情災情通報，並應善加利用水利署水情App、防災資訊服務網（https://fhy2.wra.gov.tw）、濁水溪流域水情中心網站（https://www.wra04.idv.tw/fourthriverV3/）及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災與災害訊息，以減少生命財產損失。

▲第四河川局已針對堰塞湖熱點與濁水溪流域相關水利建造物完成多次巡檢，防汛護水志工亦即時啟動巡防協助提供現場最新狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四河川局人員針對和社溪水利建造物空拍調查巡檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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