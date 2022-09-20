花東強震　LG宣佈提供受災戶「免費到府維修服務」





▲花蓮東里站月台雨棚掉落，火車被砸到翻覆出軌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

花東連續2天強震，出現不少公共災情，許多民眾家中3C、家電用品也遭損害，南韓品牌LG今（9／20）對外宣布，為協助花東地區受災民眾修復家園，10／15前，提供受災民眾大型家電安排到府服務檢修，除工資免費外，更換的零件也打9折優惠。

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▲花蓮玉里高寮大橋柔腸寸斷。（圖／記者黃彥傑翻攝）



台灣LG表示，台東在９／18發生芮氏規模6.8的主震，針對花蓮和台東等地陸續傳出災情，導致居民家中家電用品受損，故從即日起至10／15，提供受災民眾「大型家電安排到府服務檢修」工資可免費外，如要更換零件，也可打9折優惠，而經工程師現場判定，因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修的家電，也會提供LG官方線上商城專屬優惠序號，全系列商品可打85折。



而地震發生後，日居家品牌無印良品，也在官方粉絲團分享避難包的準備建議，提供給民眾有個執行方向，且貼心的細分成孩童、成人與長輩用避難包，孩童避難包要注意肩膀減壓、輕巧與辨識度高3個重點，並放入孩童的生活必需品，奶粉、紙尿布等，食品可選擇選糖分較高、包裝體積小的糖果餅乾，不僅能夠增加飽足感、也能產生熱量。

成人用避難包則以肩膀減壓、齊全、耐重為重點，包括急救用品、藥品等不可缺少，另外也別忘了準備證件影本、通訊錄等重要資訊；長輩用避難包則以肩膀減壓、類急救包、輕便3重點，重要的隨身藥品千萬別忘記，而食品可準備好消化吸收、能產生熱量的米餅、豆奶等方向進行。