馬蓋先玉里麵停水2天今重開業　店內「瓷器碗盤碎滿地」畫面曝

記者游宗樺、翁子皓／花蓮報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，導致許多房屋、大橋有受損、坍塌等災情，還有停水停電的問題。今（20）日《東森新媒體ETtoday》記者前往玉里名店「馬蓋先玉里麵」採訪，店家表示停水停了2天，直到今日才回復，此外店內很多瓷器碗盤都因地震掉落破裂，損失還待估計。

▲玉里名店「馬蓋先玉里麵」今重新開張，但店內許多瓷器因地震而摔毀。（圖／記者游宗樺攝）

強震發生後，玉里鎮為受災最嚴重的地區，除了交通樞紐被震斷，因限水限電等問題，導致很多店家無法正常做生意。位於花蓮縣玉里鎮光復路上的「馬蓋先玉里麵」，是玉里麵的名店，裝潢簡潔有設計感，給人乾淨明亮的感覺。

▲玉里名店「馬蓋先玉里麵」外觀。（圖／記者游宗樺攝）

吳姓老闆娘表示，強震發生當天剛好休息，所以不清楚當天是否有停電，停水則停了2天，所以店家索性關店休息2日，順便進行後續的整理，直到今天早上回復供水，決定趕快重新開業，老闆娘說目前來看客人差滿多，以本地人為主，觀光客可能因害怕地震的緣故，較以往少了許多。

吳姓老闆娘無奈的說道，店內的碗盤大多是瓷器，瓷器碗盤5成以上都因強震掉落破裂，損失還待估計，需要重新購買，但幸好當天沒有做生意，所以無人受傷。記者實際進入麵店廚房，從廚具東倒西歪、瓷器碎落滿地的情況來看，可以想見地震發生時威力之巨。