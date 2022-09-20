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「絲瓜界的LV」2022斗六絲瓜節　9／24膨鼠森林公園上場

▲斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六翠玉絲瓜肥美及甜美，為斗六三寶之一，烹煮後顏色保持翠綠、脆甜爽口，品質位居台灣絲瓜之冠，堪稱「LV頂級絲瓜」。斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今（20）日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」，與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀，為9月24日的斗六絲瓜節活動揭開序幕。

斗六市絲瓜收穫面積67.58公頃，主要產地在本市三光里，絲瓜品種為翠玉絲瓜。斗六市長林聖爵表示，有一群優質的在地絲瓜農每年用心栽種且品質穩定，產季到來時許多民眾爭相訂購，相信今年一樣品質保證。

▲斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林聖爵指出，本年度的斗六絲瓜節活動將於9月24日在膨鼠森林公園隆重舉辦，歡迎大家一起來品嚐絲瓜的美味，用行動支持絲瓜農的用心，公所希望藉由每一年絲瓜節的推廣，讓全台灣都能認識到斗六翠玉絲瓜的好滋味，讓又甜又嫩的「斗六絲瓜」出現在每家每戶的餐桌上，聯繫著全台灣的家人朋友感情。

▲斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所補充說明，「2022年斗六絲瓜節」活動，將於當天展售優質斗六絲瓜還有眾多斗六在地新鮮農產品，市民朋友到現場選購。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所補充說明，「2022年斗六絲瓜節」活動，將於當天展售優質斗六絲瓜還有眾多斗六在地新鮮農產品，市民朋友到現場選購，活動現場有精彩豐富的表演及活動，舞台上有小朋友喜愛的MOMO姐姐、社區表演，同時邀請到最火爆團體原子少年-海王星．木星組合現場演唱，帶動當日會場氣氛，還安排好玩又有趣的闖關遊戲以及探索膨鼠森林公園打卡活動，完成任務者可獲得精美小禮物。

另，捐發票做公益，捐贈3張未具買受人且尚未開獎(111年7-9月)紙本或雲端發票可以兌換宣導好禮1份，活動募得之發票全數捐贈創世基金會，歡迎大家作伙送愛心。活動當天讓大人買得開心，小孩玩的快樂，讓參與的家長們與孩子們擁有美好的親子互動時光，留下不一樣的回憶。活動相關訊息請隨時關注「雲林縣斗六市公所粉絲專頁」。

▲斗六市公所將於本週末於膨鼠森林公園舉辦2022年斗六絲瓜節，今日斗六市長林聖爵化身「阿爵師」與知名大廚阿墉師帶來絲瓜料理秀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市三光里進入絲瓜產季，絲瓜田上一望無際黃澄澄的絲瓜花，吸引遊客駐足賞景打卡。（圖／吳姓遊客提供）

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