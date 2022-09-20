6.8強震停水第3天！靠「井水、山泉水」撐下去　花蓮部落慘況曝光

記者黃彥傑、戴若涵／花蓮報導

台東池上18日下午發生規模6.8強震，造成花蓮富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉等多處的橋梁、基礎建設倒塌、損壞。其中富里鄉東里村多處目前無水可用，住戶只能接井水解決衛生跟飲水問題，基拉歌賽部落除了停水之外，還有多處地基掏空、牆面傾倒等情況，令居民擔心不已。

▲▼強震造成花蓮縣富里鄉多處停水，居民只能接井水、山泉水，或仰賴自來水公司設立的臨時供水站解決民生需求。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

地震過後花蓮災情嚴重，連接卓溪鄉與富里鄉的崙天大橋，在強震中斷裂，橋面慘成波浪狀，還有多處裂痕，所幸並無造成人員傷亡；位於富里鄉的東里車站月台雨棚也掉落，導致列車出軌，有3節車廂傾斜。

同樣位在富里鄉的東里村，部分民宅受損，從地震發生後便停水，住戶只能接井水解決衛生問題，煮飯也仰賴井水，住戶表示，想到前幾天發生的地震就害怕，有餘震來襲時都不敢進入屋內，只敢在屋外坐著。

另外，自來水公司緊急到富里鄉基拉歌賽部落（舊名復興部落）設立水塔作為臨時供水站，該地居民也緊急接山泉水使用，部落內出現多處民宅倒塌、路面裂開、地基掏空的問題，有住戶接到部落電話，一回家見到畫面傻眼，發現倉庫邊的水泥小路竟斷裂，朝地勢較低的房屋傾倒。

還有擋土牆承受不了地震的威力，當場傾倒，整面牆就貼在住家牆面上，由於這兩日仍餘震不斷，若碰上下雨，上方建物坍方可能會壓到民宅，令住戶相當擔憂。