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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭寶清酸鄭運鵬「馬前卒」　批鄭文燦扶植魁儡交結暗黑勢力

▲▼ 鄭寶清看鄭文燦想當太上市長。（圖／欣儀最政點）

▲前立委鄭寶清接受專訪。（圖／欣儀最政點）

記者呂晏慈／台北報導

前立委鄭寶清無懼黨紀開鍘登記參選桃園市長，他20日接受《ETtoday東森新聞雲》網路直播節目「欣儀最政點」專訪表示，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦指定接班，找了「馬前卒」來選市長，是為了扶植一個魁儡市長，與暗黑勢力交結，然而，如果把民主價值通通丟掉，「你放棄了核心價值和精神，怎麼對抗中國的壓迫？」

鄭寶清今天接受「欣儀最政點」專訪說，脫黨參選是非常難的決定，他從創黨之初就加入民進黨，跟民進黨沒有恩也沒有仇，只是希望民進黨回歸創黨精神，真正清廉、勤政、愛鄉土，因為唯有愛鄉土才會愛國家、愛人民、愛這塊土地，盼藉由自己參選，讓民進黨趕快回到建黨初衷。

鄭寶清批評民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，鄭運鵬支持「數位中介服務法」立法，還說這對人民沒有影響，讓人聯想到戒嚴期間，國民黨也說「戒嚴沒有什麼影響」，當民主發展開始走偏，只為了一黨之私讓暗黑勢力、政商掛勾介入，這會對民主政治造成很大的傷害，鄭文燦指定接班，找了「小老弟」來做他的馬前卒，是想要以後不管做行政院長還是總統，都仍然是「太上市長」。

另對於近期證嚴法師被資深媒體人周玉蔻指控為「中共自己人」，鄭寶清表示，證嚴法師對台灣貢獻很大，不可以這樣污衊人家，有證據就拿出來講，大家認為證嚴貢獻很大才會稱呼她是「上人」，不是證嚴自己稱的。他感慨，這是台灣最大的危機，這些潑髒水、做側翼和政治打手者都拿到好處，不做的人都拿不到好處，只要抹黑、抹紅就可以得到效果，「我們要對抗一個政黨真的很辛苦」，報紙變成民進黨參選人的宣傳單，每天都是他們的消息。

鄭寶清說，外界批評他「背骨」，不過回顧歷史，都是背骨的人來改革、推動社會進步。他直言，沒有民主發展台灣哪裡有未來？如果把民主價值通通丟掉，放棄了核心價值及精神，如何對抗中國的壓迫？

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