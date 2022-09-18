鄭運鵬：林智堅值得新竹市民鼓勵　「桃園我們自己顧好」

▲林智堅昨天為沈慧虹輔選。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

因碩士論文涉抄遭「雙殺」退選桃園市長的林智堅，17日為新竹市長參選人沈慧虹輔選，隔空提醒國民黨桃園市長參選人張善政說「誠信比選市長重要」，引發關注。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬18日說，他有跟林智堅說，桃園隊暫時交給自己和桃園市長鄭文燦，而新竹市民肯定林智堅，未來再來規劃合體活動。

鄭運鵬今天上午出席市議員楊家俍後援總會成立大會前受訪表示，誠信是做人做事的基本道理，如果要參選議員、參選市長，當然大家會檢討他有沒有誠信，林智堅很辛苦，林經歷的過一段時間的壓力跟抹黑，所以選擇了最勇敢的方式，退出市長的提名。

鄭雲鵬表示，當時自己有跟林智堅說，請林先顧好新竹市，因為新竹市與桃園市的成績都非常好，「桃園隊暫時交給我跟鄭文燦市長，我也相信這一個多月來，我們也把桃園穩定住了」，此外，因為民眾對新竹滿意度還是非常高，大家對於林智堅還是肯定，自己也覺得林的確是值得新竹市民的肯定，未來如果有機會，會安排他與林智堅合體活動，請兩邊的團隊一起來努力，「所以這個部分我們先尊重新竹市民，然後桃園我們自己顧好，然後未來活動安排我們會再來規劃」。