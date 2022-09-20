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社會 社會焦點 保障人權

女雙匪拒攔查「開小鴨整路飆」　砸破車窗逮人...勇警視角畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

因毒品遭通緝的高姓女子昨（19）日傍晚開車搭載顏姓女子，行經龜山區萬壽路二段時被警員攔查，高女假意配合停車受檢，卻突然加速逃逸，沿途逆向繞路危險駕駛，員警呼叫線上警網追捕，越區至新北市鶯歌區中正路攔獲，因高女仍拒絕下車受檢，員警持槍示警無效後破窗將高女與顏女拉下車，過程中雙方都掛彩，員警發現兩人都是通緝犯，更找到海洛因毒品與吸食器等證物，偵訊後依毒品、公共危險罪嫌押解回桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查女通緝犯，越區至新北市鶯歌區中正路攔獲，員警持槍示警要求開門受檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查女通緝犯，越區至新北市鶯歌區中正路攔獲，員警持槍示警要求開門受檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查女通緝犯，越區至新北市鶯歌區中正路攔獲，員警將2女拉下車受檢，並找來救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查女通緝犯，越區至新北市鶯歌區中正路攔獲，員警將2女拉下車受檢，並找來救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨（19）日下午5時40分許，龜山警分局大林派出所員警巡邏時，在龜山區興中街、萬壽路二段路口察覺白色轎車形跡可疑，示意停車受檢，33歲的高姓女子假意配合停車受檢，卻趁員警不注意之際加速逃離，沿途繞路、逆向等危險駕駛，一路往新北市鶯歌區逃竄。

巡邏員警通報線上警網支援，一路尾隨至新北市鶯歌區中山路288號前，適逢下班尖峰高女駕駛白色轎車陷入車陣，員警上唯恐高女繼續駕車危害路人，攔獲高女白色轎車示意下車受檢，但高女不願配合，員警持槍示警無效後，持警棍擊破車窗後將高女拉下車，副駕駛座之33歲顏姓女乘客亦被拉下車受檢。

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查高姓女子毒品通緝犯押解回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局員警追捕拒絕攔查高姓女子毒品通緝犯押解回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警將2女制伏後，查獲高女與顏女均為毒品通緝犯，逮捕過程中，3名員警手部因而受傷，顏女身體有掛彩受傷，警方初步偵訊確認身分後均送醫治療，現場還起出摻有海洛因毒品香菸與吸食器等證物。

龜山警方表示，高女為避免通緝身分被識破高速駕車逃跑，罔顧其他用路人安全，警方偵訊後依毒品危害條例、公共危險罪嫌將高女與顏女移送偵辦。

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