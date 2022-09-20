　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽：送她最後一程

▲「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽淚：送她最後一程。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

▲妹妹小小年紀歷經30次化療。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

記者周亭瑋／綜合報導

5歲的「抗癌小天使」潘盈希，18日早上離開人世了。家人昨日在臉書發文，透露告別式時間、地點，也感性地說「小女在短暫的生命之中，創造了巨大的正面能量，謝謝大家一路上的陪伴與支持。」

熱愛繪畫的5歲女童潘盈希，去年9月罹患腦癌，在爸媽的陪伴下，小小年紀的她挺過30次化療。今年3月間，周大觀文教基金會也頒發抗癌圓夢助學金，並計畫為她舉辦巡迴畫展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘盈希的粉專「咪咪與小搗蛋」昨發文，表示妹妹離開人世了，「我們為盈希最後一段路，好好的為她祝福，並讓她無牽無掛的當一個沒有病痛的小天使，神父會為她祈福禱告，追思會形式簡單莊重。如果覺得這段日子，盈希這個故事能夠激勵您、鼓勵您，並讓自己努力地過的更好，歡迎您們來陪伴盈希的最後一程。」

▲「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽淚：送她最後一程。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

▲告別式辦在9月24日。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

盈希爸媽也強調，「告別式不收禮，如果可以請帶一束小花或是張小小卡片，讓咪咪知道好多人為她祝福。」

地點：桃園市立殯儀館 （景德廳）大門口
地址：桃園市桃園區大有路916號
時間：14：00-17：00

消息一出，大票網友鼻酸留言，「我們當天見，我也想到場為咪咪祈福」、「祝福咪咪小天使無牽無掛、快樂翱翔」、「祝福盈希妹妹」、「盈希寶貝！天家再聚！以馬內利」。

開箱雲好康優惠！！內有專屬折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」　還有銀離子抗菌

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」

►來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
老公送「300萬大紅包」！　女星生日收驚嚇大禮
獨／恐怖現場曝！海光煉鋼廠爆炸　他慘遭活活燒死在駕駛座
這總統去女王葬禮「靈柩旁擺拍」　畫面流出被罵爆
快訊／富邦金併日盛金　金管會過了！
防疫保單鬆口氣！金管會出2招　產險業大減壓
香蕉價格崩跌僅剩2元！　關鍵2原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最強小三「左眼濕濕黏黏」！新手爸慌了　結局超糗：生女兒變傻瓜

鳳山遶境「親睹老公偷吃」心碎了　人妻曝巧合：媽祖婆的安排

新北烤玉米「2支265元」她震驚　內行激推1夜市：3支才100

震後橋墩位移1米！台鐵啟動「安全特檢」　逾百橋梁10月初完成檢測

抗癌盈希破蛹成小天使！爸媽不捨PO文　#不哭不哭#眼淚是珍珠

「樂園門票打3折」補助經費見底　優惠估10月上旬提早結束

天文迷注意！9／23秋分「黃道光」映照夜空　木星衝9／27報到

香蕉價格崩跌僅剩2元！農民含淚賣農糧署載去餵豬　關鍵2原因曝

騎過坑洞大力震一下　「觸發iPhone 14車禍偵測」10秒後他傻了

「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽：送她最後一程

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

震後橋墩位移1米！台鐵啟動「安全特檢」　逾百橋梁10月初完成檢測

抗癌盈希破蛹成小天使！爸媽不捨PO文　#不哭不哭#眼淚是珍珠

「樂園門票打3折」補助經費見底　優惠估10月上旬提早結束

天文迷注意！9／23秋分「黃道光」映照夜空　木星衝9／27報到

香蕉價格崩跌僅剩2元！農民含淚賣農糧署載去餵豬　關鍵2原因曝

騎過坑洞大力震一下　「觸發iPhone 14車禍偵測」10秒後他傻了

「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽：送她最後一程

台鐵花蓮=台東中斷　仲夏寶島號9／24復駛喊卡「退票規定曝」

商總理事長爆料「開國門這2天就會做」　王必勝急澄清：還是要到10月

極凶「四離日」來了！5禁忌千萬別犯　命理師：名字帶火者財運旺

因應連續強震　六河局啟動堤防安全檢查檢測正常

大S久違開工！婚後首復出「超仙狀態」曝光

洗腎男返家開車身體不適　疑闖紅燈撞右轉公車再掃3機車

「伊波拉」又現蹤烏干達！1男死後才驗出　官員警告疫情恐再起

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」　還頻頻對她癡笑

獨／恐怖現場曝！海光煉鋼廠爆炸奪1命　爐渣飛300m再燒物流倉庫

今年近700次地震！　紐西蘭「超級火山」陶波升至1級警戒

質疑謝龍介選舉操弄介入經營　靈骨塔業者對謝續提告訴

玉里橋頭臭豆腐免排隊了！強震害供水不穩　即起限外帶禁內用

代銷南霸天砸4.6億拿下台糖鳳山合建地　明年推小宅案

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

瘋搶5件3折！NET驚見「衣服全堆地」坐著挑

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

媽轟國中兒畢旅差　貼4700元行程表公審

櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　百貨位置曝

這鄉鎮8萬7千人小確幸　每人可領1000元現金

6.8強震牽動玉里斷層活動！專家示警：恐有規模7強震

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

六十石山怎麼唸　鄉公所曝正解

北市1斷層若錯動　後果難以想像

更多熱門

相關新聞

朱芯儀抗癌掉髮！曝老公搞笑安慰

朱芯儀抗癌掉髮！曝老公搞笑安慰

今（15日）朱芯儀與老公衛斯理出席「曼陀粉紅公益計畫」公益活動，朱芯儀日前才挺過6次化療，並於今年5月進行手術，勇敢抗癌的精神相當令人感動。她也透露其實看到自己沒有眉毛和頭髮，難免心情受影響，但仍很感謝疼愛她的家人，陪她走過這煎熬的時刻。

共信-KY抗癌新藥開花結果　百億營收指日可待！

共信-KY抗癌新藥開花結果　百億營收指日可待！

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

台南2殉職勇警告別式！總統蔡英文頒褒揚令

台南2殉職勇警告別式！總統蔡英文頒褒揚令

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

俄羅斯舉辦戈巴契夫告別式　民眾排隊獻花

關鍵字：

潘盈希抗癌小天使告別式抗癌化療

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

洗鴛鴦浴突地震！男友做1事讓她傻眼

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

即／汐止警分局墜樓！　「8F直墜1F」送醫搶救亡

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面