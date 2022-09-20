「抗癌小天使」潘盈希離世！5歲熬過30次化療　爸媽：送她最後一程

▲妹妹小小年紀歷經30次化療。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

記者周亭瑋／綜合報導

5歲的「抗癌小天使」潘盈希，18日早上離開人世了。家人昨日在臉書發文，透露告別式時間、地點，也感性地說「小女在短暫的生命之中，創造了巨大的正面能量，謝謝大家一路上的陪伴與支持。」

熱愛繪畫的5歲女童潘盈希，去年9月罹患腦癌，在爸媽的陪伴下，小小年紀的她挺過30次化療。今年3月間，周大觀文教基金會也頒發抗癌圓夢助學金，並計畫為她舉辦巡迴畫展。

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潘盈希的粉專「咪咪與小搗蛋」昨發文，表示妹妹離開人世了，「我們為盈希最後一段路，好好的為她祝福，並讓她無牽無掛的當一個沒有病痛的小天使，神父會為她祈福禱告，追思會形式簡單莊重。如果覺得這段日子，盈希這個故事能夠激勵您、鼓勵您，並讓自己努力地過的更好，歡迎您們來陪伴盈希的最後一程。」

▲告別式辦在9月24日。（圖／翻攝自臉書／咪咪與小搗蛋）

盈希爸媽也強調，「告別式不收禮，如果可以請帶一束小花或是張小小卡片，讓咪咪知道好多人為她祝福。」

地點：桃園市立殯儀館 （景德廳）大門口

地址：桃園市桃園區大有路916號

時間：14：00-17：00

消息一出，大票網友鼻酸留言，「我們當天見，我也想到場為咪咪祈福」、「祝福咪咪小天使無牽無掛、快樂翱翔」、「祝福盈希妹妹」、「盈希寶貝！天家再聚！以馬內利」。

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