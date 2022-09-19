最新民調：桃市選情膠著　鄭運鵬29.7％、張善政28.9％

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉投票日倒數兩個多月，中華亞太菁英交流協會19日公布桃園市長選舉最新民調，結果顯示，民進黨參選人鄭運鵬支持度達29.7％，國民黨參選人張善政支持度28.9％，台灣民眾黨參選人賴香伶7.8%、無黨籍參選人鄭寶清擁有9.1％支持率，選情相當膠著。

根據民調結果，在「一定會投票」的選民當中，鄭運鵬以34.2％超越了張善政的29.8％，但在看好度上，反而是張善政的34.8％領先鄭運鵬的29.1％。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，從支持度轉變可以看出來，鄭運鵬有後來居上的趨勢，未來張善政的看好度也有可能隨著鄭運鵬趕上慢慢消失。

台灣教授協會副會長陳俐甫則說，從民調可以看出來，藍綠開始歸隊，民進黨經過「堅下鵬上」後，綠營選情開始有好轉信號，但張善政在看好度方面仍然佔優勢，顯示「勢」還在張身上，並沒有因為鄭運鵬被拉起來而被打垮；值得注意的是，台灣民眾黨的支持者已經自己把賴香伶「棄保」掉了，讓賴對選情幾乎沒有影響力，此外，鄭寶清的支持者主要來自於台灣民眾黨，他拉到的是「賴香伶本來的祖產」，陷入賴、鄭弱弱相殘的局面。

另外，最新民調也顯示，對於張善政近期涉入研究計畫抄襲爭議，有高達31.3％的民眾認為張善政在此爭議中並未對外說明清楚，只有17％的民眾認為有說清楚。

本次民調訪問於2022年9月14日至9月15日進行訪問，此次成功訪問1007位20歲以上有投票權的桃園市民眾，以桃園市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%，此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▲中華亞太菁英交流協會公布最新民意調查結果。（圖／記者呂晏慈攝）