農委會研究報告爆抄襲爭議　張善政明將召開記者會說明

▲針對農委會研究報告與保密條款何時說明？國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時表示，明天會召開記者會說明，請大家拭目以待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對紛擾多時的農委會研究報告，以及與保密條款等相關內容何時公開說明，國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日受訪時明確表示，由於一直受限於合約上的保密條款，明天將召開記者會說明，請大家拭目以待。

張善政今天上午參訪中立國小故事森林，聽取真善美基金會憨兒解說故事森林的由來。針對保密條款，張善政表示：「有些民眾會希望盡快說明，我不意外，因為我一直受限於合約上的保密條款，明天會開一個記者會，請大家拭目以待。」

針對民調部分，張善政則強調：「上禮拜講說台北蔣萬安落後8%，又說新北市的林佳龍僅落後侯友宜市長3%，現在又說我輸5%，大家覺得可信嗎？應該大家自己判斷。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（20）日參訪中立國小故事森林，接受真善美基金會憨兒贈送飲料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

還有一份民顯示，鄭文燦市長目前只有四成的支援可能會轉移到鄭運鵬身上？張善政認為，自己不會這樣看，鄭文燦與鄭運鵬中間不是等號，鄭文燦好的政績，是不是可以轉移到鄭運鵬身上是個很大的問題。

此外，鄭運鵬造勢，他說一輛的遊覽車要補助8000元？張善政強調，「我覺得民進長真的在大撒幣，包括大量印製黑函到處散發的事情，我真的很希望民進黨把這些錢省下來，多做一些公益的事情，不是很好嗎？」

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