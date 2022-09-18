綠諷藍內部民調　朱立倫反擊：新北再3％就贏侯友宜？繼續作夢

▲朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022桃園市長選戰「四腳督」，根據國民黨一份內部民調，指國民黨候選人張善政領先民進黨對手鄭運鵬近10個百分點，但民進黨認為有問題，鄭則說是藍營拿來壯膽。對此，國民黨主席朱立倫18日與張善政同台受訪時表示，如果今天是民進黨領先，就不會想抹黑、想那麼多奧步，「在新北不是再3％就超過侯友宜嗎？繼續作夢」。

對於桃園市長鄭文燦說張善政民調領先10％，就不會氣急敗壞提告？張善政則回應，這跟民調沒關係，民進黨抹黑他就應該受到該有的指控。

媒體也詢問朱立倫有關民進黨針對張善政主持的研究報告見縫插針，意圖讓張落選，朱表示，張善政是擔任宏碁副總，沒有拿一塊錢進入口袋，且下面的專案經理帶領18個團隊來寫報告，不是張寫的，如果照民進黨邏輯，以後在台灣有任何公務員A錢，就是蔡英文A錢；如果有任何政府報告是抄襲 ，就是蔡英文抄襲。

「今天可用這樣的無恥、下流的方式？」朱立倫表示，他再次強調，張善政非常善良，但不是這樣欺負的方式。宏碁簽的約、宏碁做的事，張善政作為副總，當然掛名主持人但張沒有拿一塊錢進口袋；同樣的，團隊報告有問題，也不會是張善政寫的。

朱立倫說，研究報告跟論文完全不同，民進黨要這樣，他要提醒農委會主委陳吉仲，「你自己寫了幾個農委會計畫，你要用同樣標準來檢驗？我們拭目以待」。