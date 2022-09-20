菜園成流浪狗遊樂園！他撒「托福松」毒死小黑狗　下場曝光

▲彰化張姓農民灑托福松毒狗。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名張姓農民，因不滿流浪狗會踐踏他的菜園，去年11月初將農藥「托福松」遍撒在農地周圍及餵養浪犬的容器內，導致1隻黑狗死亡，愛媽得知後氣得報警。彰化地院審結，依違反動物保護法判處有期徒刑2月，可易科罰金6萬元，另外還要再併科罰金20萬元。全案可上訴。

判決書指出，張男承租農田種植蔬菜營生，因不滿農田周遭流浪狗越來越多，踩壞了他的菜園，去年10月31日向愛媽說「不要在這裡養狗」、「要就帶回家養」，雙方意見不合產生爭執。

隔天11月1日張男將農藥「托福松」(滅地蟲)，撒在農地四周、灌溉水溝、連愛爸餵養浪犬的容器皆有紅色的農藥顆粒，造成1隻黑色浪犬因吸入、接觸托福松而亡，愛媽隨即通報動防所採驗並報警處理。

張男向法官辯稱，他種植的高麗菜約再10幾天要採收，灑農藥「托福松」是要防止老鼠、地下害蟲啃食農作物，並無毒狗。

但法官表示，依據「托福松」使用說明，適用在播種期，不得用在採收期，而張男將農藥灑在土地四周、流浪狗會飲水、飲食的溝溉渠道、水溝溝渠、容器內，顯係別有用心，非僅為防止老鼠、地下害蟲，純屬卸責之詞，不足採信，依違反動物保護法，第25條第一款之違反不得任意宰殺動物，處有期徒刑2月，併科罰金20萬元，有期徒刑可易科罰金。