兔子主食非紅蘿蔔！動保團體列「十大迷思」　農委會將訂寵物飼養指南

▲洪孟楷、蔡壁如14日與動保團體及宋念潔開記者會。（圖／記者蘇晏男攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

針對兔子、鼠類與刺蝟等小型寵物不當飼養案，立委洪孟楷、蔡壁如與動保團體14日召開記者會，除公布民間版的「小動物友善飼養指南」供一般飼主與業者參考外，也列出「十大迷思」，強調「小動物飼養不易，絕不要衝動、隨意飼養」。此外，農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔在記者會上，也曝光目前農委會草擬《動保法》修法的最新進度。

記者會上，台灣愛鼠協會指出，過去5年接獲民眾通報不當飼養鼠類的案件達1401件、救援動物4562隻，數字逐年上升。台灣刺蝟照護推廣協會表示，每月至少收到3起有關刺蝟相關業者不當飼養的通報，單2019-2020年間，他們就接獲超過500隻刺蝟被繁殖場或飼主遺棄；而台灣愛兔協會則說，2009年協會成立至今，平均每年救援260隻兔子。

動保團體也羅列出10大錯誤的飼養迷思：

1.一公一母剛剛好，養多隻很容易。

2.天竺鼠也是鼠，可以照倉鼠的方法養。

3.鼠小小隻很可愛，很適合陪伴小朋友。

4.鼠類本來就生活在野外，不需要控制溫度。

5.天竺鼠和兔子都吃草，養在一起就好了。

6.兔子要餵紅蘿蔔，不能喝水。

7.兔子很臭，養在室外就好。

8.刺蝟用市售兔籠或小鐵籠養就好。

9.刺蝟在野外又沒有滾輪，飼養當然也不用給。

10.刺蝟是食蟲目，讓刺蝟吃蟲當主食就好。

其中動保團體指出，兔子跟天竺鼠主食是牧草，若以蔬果當作主食，會造成牠們牙及腸胃產生嚴重疾病，甚至死亡；而牠們共同飼養時，天竺鼠可能遭受兔子攻擊或不小心被踩踏而受傷。

針對第六項迷思，洪孟楷指出，狗吃骨頭、貓吃魚也都是被卡通誤導，導致民眾根深蒂固，所以須有正確的飼養指南。蔡壁如也強調，不知道怎麼飼養，就不知道怎麼善待寵物；上述提到的迷思，都是一般人會犯的，這應好好透過倡議跟教育，來建立正確飼養方式。

農委會畜牧處寵物管理科科長宋念潔則指出，4月成立之後，目前正在草擬《動保法》的修法，最新的進度是12日，農委會找了專家、協會、動保團體，針對修法開了第一場的溝通會議。

對於修法部分，宋念潔指出分成2個大方向，第一是增加「寵物業的管理」專章，除耳熟能詳的繁殖、買賣、寄養、美容、訓練、保母等產業之外，也有食品業跟生命紀念業，會訂定相關子法。另一個是「多元寵物」，農委會秉持分類、分級的概念，將所有寵物用金字塔，依食性、習性、生物特性等分類，比如說「特定寵物」、「第一類寵物」、「第二類寵物」。

宋念潔進一步說明，如果是特定寵物，飼主就必須幫寵物絕育、飼養前評估，且飼養方式得依照農委會飼養指南等。宋念潔也強調，只要農委會核准可以飼養的寵物，都會訂定飼養指南，而草案上也寫明，業者以後買賣寵物，就得提供飼養指南。