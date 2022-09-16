「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

▲張母夥同兒媳及2男大鬧加油站把人打傷。（圖／翻攝自Google地圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市一名婦人開著賓士車，到加油站加油、洗車，不爽員工服務態度，嗆聲「X恁老師！你不知我兒子混員林的？」隨即打電話撂人，兒子與媳婦夥同2友人到場，把自己的車擋在加油站出入口，不僅毆打員工，甚至還拿滅火器砸人，老婦今年3月去世後，法官依妨害秩序等罪，將其餘4人判處5月及6月徒刑。

依據判決書內容指出，這起案件發生於2021年3月10日，張男母親開著銀色賓士車到加油站加油、洗車，她覺得加油站員工招呼服務不周，出手怒推該名員工的手臂，張母腦羞成怒，對前來制止的員工大罵「X恁老師咧！X你娘！你不知我兒子混員林的，我在這裡等我兒子來」，開車到停車島霸佔位置，不讓其它顧客加油。

老婦的兒子張男與媳婦接到老母的電話，與江男、魏男趕到加油站，3部車子堵入加油站的出入口，張妻還對排隊等候加油顧客嚷稱「都離開，不要來加油，今天不要讓你們做生意」，有顧客因而離去，也有女顧客的機車被波及倒地，嚇得躲進廁所。

張男先出手痛毆加油站員工濺血，又因不滿拿加油站的滅火器要砸人時被阻止，魏男持車上拿下來的甩棍打加油站員工，張男也拿起加油站滅火器砸向對方，造成員工頭部腫痛、手受傷，張妻則踢踹到加油站另一名勸架員工。

張母一行5人看加油站員工因被打到流血，走到牆角邊擦拭，全部向他圍攏，張、江、魏再度對他出拳痛毆，又拿滅火器狂砸到對方倒地不起，直到警方到場，被告等人才罷手。

由於該案主謀張母已於今年3月因病去世，但其兒子、媳婦和江男、魏男均難逃法律制裁。法官認定，張男曾有強盜、搶奪、毒品等前科，張男夫妻隨車攜帶棒球棍，且不管車內還有其未成年子女，不顧子女安危，下車施暴，在子女前展現低劣身教。

再因被告等人僅因自覺員工招呼不周，為了自己的面子問題就出手痛毆加油站員工，不思用其它申訴管道反應，儼然是時下「奧客」胡鬧醜態的極致，應予嚴正遣責，媳婦吳女只有動口不動手，判刑5月，張男、江男、魏男均有出手痛毆，判處6月徒刑。