　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

▲張母夥同兒媳及2男大鬧加油站把人打傷。（圖／翻攝自Google地圖）

▲張母夥同兒媳及2男大鬧加油站把人打傷。（圖／翻攝自Google地圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市一名婦人開著賓士車，到加油站加油、洗車，不爽員工服務態度，嗆聲「X恁老師！你不知我兒子混員林的？」隨即打電話撂人，兒子與媳婦夥同2友人到場，把自己的車擋在加油站出入口，不僅毆打員工，甚至還拿滅火器砸人，老婦今年3月去世後，法官依妨害秩序等罪，將其餘4人判處5月及6月徒刑。

依據判決書內容指出，這起案件發生於2021年3月10日，張男母親開著銀色賓士車到加油站加油、洗車，她覺得加油站員工招呼服務不周，出手怒推該名員工的手臂，張母腦羞成怒，對前來制止的員工大罵「X恁老師咧！X你娘！你不知我兒子混員林的，我在這裡等我兒子來」，開車到停車島霸佔位置，不讓其它顧客加油。

老婦的兒子張男與媳婦接到老母的電話，與江男、魏男趕到加油站，3部車子堵入加油站的出入口，張妻還對排隊等候加油顧客嚷稱「都離開，不要來加油，今天不要讓你們做生意」，有顧客因而離去，也有女顧客的機車被波及倒地，嚇得躲進廁所。

張男先出手痛毆加油站員工濺血，又因不滿拿加油站的滅火器要砸人時被阻止，魏男持車上拿下來的甩棍打加油站員工，張男也拿起加油站滅火器砸向對方，造成員工頭部腫痛、手受傷，張妻則踢踹到加油站另一名勸架員工。

張母一行5人看加油站員工因被打到流血，走到牆角邊擦拭，全部向他圍攏，張、江、魏再度對他出拳痛毆，又拿滅火器狂砸到對方倒地不起，直到警方到場，被告等人才罷手。

由於該案主謀張母已於今年3月因病去世，但其兒子、媳婦和江男、魏男均難逃法律制裁。法官認定，張男曾有強盜、搶奪、毒品等前科，張男夫妻隨車攜帶棒球棍，且不管車內還有其未成年子女，不顧子女安危，下車施暴，在子女前展現低劣身教。

再因被告等人僅因自覺員工招呼不周，為了自己的面子問題就出手痛毆加油站員工，不思用其它申訴管道反應，儼然是時下「奧客」胡鬧醜態的極致，應予嚴正遣責，媳婦吳女只有動口不動手，判刑5月，張男、江男、魏男均有出手痛毆，判處6月徒刑。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
16秒驚悚片！水泥車華江橋過彎整車左傾　老司機神拉回
南瑪都颱風眼變清晰！挑戰強颱　雨彈「連炸3天」熱區出爐
iPhone 14開箱「只看得到她的腿」　網神出正妹記者正面
快訊／長沙再傳恐怖大火！　僅距電信大樓4公里
突傳疫情怕被封控！上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了
快訊／追不到女警！男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職
快訊／開賣當天就降價！　iPhone 14現貨折1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

水泥車華江橋過彎整車左傾！老司機神拉回safe...16秒驚悚影片曝

快訊／追不到女警！台東男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職

17歲女淚訴遭強行「走後門」還被逼舔乾淨　男網友無罪理由曝

「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

賣過期肉品給五星飯店！宜蘭黑心業者百萬交保　檢方將抗告

月開逾10張紅單「砂石車殺手」騎車挨撞　警駁報復說：巧合啦！

孝女「覺得不對勁」請保全報警　破門真的救了母親

她在「綠色走廊」被拖進果園！色小販強揉胸　和解金擺爛下場慘

水泥車華江橋過彎整車左傾！老司機神拉回safe...16秒驚悚影片曝

快訊／追不到女警！台東男警怒搶所長配槍　遭記2大過免職

17歲女淚訴遭強行「走後門」還被逼舔乾淨　男網友無罪理由曝

「不知我兒子混員林？」悍婦大鬧加油站　Call兒媳毆人砸滅火器

股利發很大！00900股價跌慘「有救嗎？」　達人曝2招解套

小鬼妹曝兒子名字「是舅舅取的」　背後含義超有他作風：期望特別

巨乳妹回憶甩蜜蜂　「1動作」晃暈男性友人！全場暴動：再一次

「主子對我的愛藏在屎裡」　她鏟「超完美愛心」3000人按讚

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

「機車鑰匙插家門鎖」下秒開了　房東曾說1句話！她崩潰：好恐怖

柴識破繞路散步賴地不走　2人「拉繩＋推屁屁」笑翻網：純正血統

退休老員工「忘記請假」...單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

他酒駕CALL妹子領車　裝乖嬌喊：我沒喝…被攔傻眼酒測值更高

她遭男友勒暈活埋　一醒來「徒手破墳」大復仇！遇襲竟只因想分手

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

撞擊瞬間曝光！名醫王群光「紅燈過馬路」遭撞亡

即／鹿港分局巡佐車禍重傷！留最後一口氣回家

即／桃園銘傳深夜氣爆　學生四散奔逃

還原現場！健身女坐地休息　昏迷撞鐵架擦傷

即／台中健身女救回來了　初判腦動脈瘤破裂

即／台中烏日高鐵路一段橋下嚴重車禍！　1女明顯死亡

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

名醫違規穿越馬路遭撞不治　家屬激動痛哭

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

桃園僑生無照闖燈！猛撞2機車「1女噴飛」不治

更多熱門

相關新聞

人美心善！彰化男路倒　手機急救站闆娘救人

人美心善！彰化男路倒　手機急救站闆娘救人

彰化員林市1家通信行老闆娘，昨天傍晚見到門口有名男子身體不適血壓高到140，無法表達需求，遂從店內拿出紙筆讓他寫，只見他寫下119，立即協助通報消防救護人員到場協助送醫，闆娘說，雖然店家門口招牌是「手機急救站」，民眾如果需要幫忙，自己不僅救手機當然也救人。

加油站旁大火　修配廠狂燒逾1小時

加油站旁大火　修配廠狂燒逾1小時

中油來速咖啡挺進最高海拔加油站開賣　2025年拚拓點300家

中油來速咖啡挺進最高海拔加油站開賣　2025年拚拓點300家

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

台男持刀攻擊泰國加油站　無辜情侶座車被入侵

求售2年！71年重慶餐廳2.8億賣出　建商大砍近1億入手

求售2年！71年重慶餐廳2.8億賣出　建商大砍近1億入手

關鍵字：

員林市妨害秩序加油站彰化地院洗車

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

黃鴻升走2年「我們想你」！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面