強颱來勢洶洶　農糧署籲農民嚴加防颱





▲強颱來襲，農委會提醒農民加強農作物防護措施 。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

強颱「軒嵐諾」合併熱帶性低氣壓TD14，挾著大雨朝著北台灣來勢洶洶。農糧署提醒農友，密切注意氣象局發布颱風動態，做好農作物災害防範措施，另颱風大雨過後田間濕滑，復原工作務必小心安全。

農糧署指出，目前除大臺北地區及宜蘭地區，其餘地區已進入第二期稻作分櫱盛期，應注意加強田間蓄水，避免造成田間水稻植株受損。

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農糧署說，正值收穫期葉菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，再配合市場需求供貨；已屆採收期的梨子、文旦柚、香蕉、木瓜、番石榴、番荔枝及檸檬等水果，也可視情況採收。

農糧署也提醒，正值生育期的柑桔、柿及瓜果類蔬菜，則應加強固定枝幹枝條

，以防植株大雨倒伏，還要注意田間排水；採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農糧署已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意氣象動態，並宣導相關防範措施，若不幸發生災情，農民可主動向當地公所通報，由地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，提醒農民可以自行拍攝災害損失照片，做為災損認定參考。