女王國葬「哈利沒穿軍裝」　梅根緊跟靈柩！與丈夫坐在第2排

記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬典禮已於當地時間19日上午11時開始，國王查爾斯三世、安妮長公主、威廉王子等家族成員跟隨靈柩隊伍，抵達西敏寺大廳。值得注意的是，由於哈利已經卸下王室高級成員職務，因此他未穿軍裝、而是平民套裝出席，他與妻子梅根坐在西敏寺座位的第二排，就在國王查爾斯三世後方。

▲哈利的服裝與哥哥威廉不同。（圖／路透）



在靈柩隊伍中，女王的子女、威廉及哈利緊跟其後。凱特王妃帶著喬治及夏綠蒂出席，梅根也站在旁邊，一同觀看女王靈柩安放於聖壇上，並在國葬開始後，於哈利身邊就座。

▲國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

按照禮節，英國王室23名成員將在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。而根據現場直播畫面，第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。

國王身後那排有哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。

▲梅根站在大嫂凱特、喬治王子及夏綠蒂公主身旁。（圖／達志影像／美聯社）



女王國葬現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，尾聲將會舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎城堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

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