送別女王！查爾斯難掩悲傷　護送靈柩「低頭拭淚」畫面曝

▲ 查爾斯一度低頭拭淚。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，19日於西敏寺舉行國葬。女王靈柩稍早在國王查爾斯三世為首的王室成員步行跟隨下抵達，後方的查爾斯被捕捉到難忍悲傷，一度抬手擦拭眼淚，其他王室成員也神色哀戚。

King Charles, dabbing away tears. pic.twitter.com/t18biyMITu — G r e g S c o t t (@GregScottTV) September 19, 2022

根據《天空新聞》，女王靈柩抵達西敏寺門口時，緊跟在後的查爾斯一度低頭擦拭眼淚，接著跟隨隊伍走過中央走道，身邊是王后卡蜜拉，後方有手足安妮長公主、安德魯王子、愛德華王子，接著是威廉王儲及哈利王子等人，低頭跟著隊伍前進。

女王靈柩放置靈柩台後，國葬典禮在佈道儀式中正式開始，預計中午結束，屆時現場將會演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post），全英國默哀2分鐘。

當地時間12時15分左右，王室成員將跟隨移靈隊伍，徒步走向威靈頓拱門（Wellington Arch），接著女王靈柩將從火炮車架轉移至靈車上，出發前往溫莎城堡，在附近的聖喬治教堂舉行正式儀式後，下葬皇家墓穴。

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