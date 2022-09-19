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強震把自來水變「冬瓜綠」！彰化4鄉鎮慘成受災戶　水公司說話了

記者唐詠絮／彰化報導

918大地震後，二林地區的自來水一夕之間變得就像「冬瓜綠茶」黃澄澄的，民眾紛紛po網求解，卻釣出一長串當地民眾連番抱怨，「我家也是」，想問問「這水能喝，能用嗎」，黃黃的水還要持續多久，台水公司二林營業處表示，這是大地震後淨水廠和水質擾動產生混濁，目前大部分地區已經恢復正常。

▲地震過後彰化二林自來水變黃澄澄的。（圖／翻攝自二林人的大小事）

▲地震過後彰化二林自來水變黃澄澄的。（圖／翻攝自二林人的大小事）

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彰化縣二林、芳苑、竹塘和大城4鄉鎮，在918強震過後，慘成彰化「唯一」受災戶，這2天臉書「二林人的大小事」社團，不斷有鄉民po抱怨文，「誰可以告訴我水怎麼變這樣」，打開水龍頭就是黃澄澄，濾水器不到幾小時也變黑嚕嚕，不僅沒有辦法飲用，就是要洗米洗菜也會心驚驚，水簡直比地下水還髒，昨晚只好硬著頭皮洗澡，這未免「太恐怖了吧！」。

▲地震過後彰化二林自來水變黃澄澄的。（圖／翻攝自二林人的大小事）

▲地震過後彰化二林自來水變黃澄澄的。（圖／翻攝自二林人的大小事）

台水二林營業處表示，今天已接獲18起投訴「黃水」事件，營業處解釋，這是因為大地震帶來淨水廠和水管的水質擾動，平時沉澱在水廠和水管底部的沉澱物因地震產生混濁，管末儲水部分，淨水已經處理完備，目前二林市區混濁已排除，僅剩下芳苑少數地區預計今天都可恢復正常。

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