不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　各國領袖將陸續抵達

▲身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行，現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

15:18

西敏寺大門稍早已開啟。部分國家領袖政要與王室成員正前往集合地點，其中一處就在切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）。英國警方已針對特定區域進行封鎖管制。

BBC指出，出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

女王靈柩將於當地上午10時52分（約台灣下午5時52分）運抵西敏寺，國葬將於當地上午11時（台灣晚間6時）開始。

13:32

西敏廳的瞻仰女王靈柩儀式已正式結束，過去4天半的時間，有多國領袖政要與民眾來到靈柩前方致哀，有些人停下腳步、低下頭，有些人留下眼淚。就在當地清晨6時29分（台灣下午1時29分），上議院黑杖傳令官（Black Rod）朝女王靈柩一鞠躬後緩步離去，宣告瞻仰儀式結束。

And that's it. 4 days. Hundreds of thousands of people 24 hours a day.



Black Rod is crying. pic.twitter.com/UtRxYHt83J — Mike Gibbs (@Mikeggibbs) September 19, 2022

▼上議院黑杖傳令官（左）朝女王靈柩一鞠躬之後，緩步離去。（圖／路透）