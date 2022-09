不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　各國領袖將陸續抵達

▲身穿制服的英國士兵走進西敏寺。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行,現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席,舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後,女王靈柩運往溫莎堡,與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

15:18

西敏寺大門稍早已開啟。部分國家領袖政要與王室成員正前往集合地點,其中一處就在切爾西皇家醫院(Royal Hospital Chelsea)。英國警方已針對特定區域進行封鎖管制。

BBC指出,出席女王國葬的2000名貴賓當中,約有500人是來自世界各地的領袖,包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出,按照禮節,英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐,後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

女王靈柩將於當地上午10時52分(約台灣下午5時52分)運抵西敏寺,國葬將於當地上午11時(台灣晚間6時)開始。

13:32

西敏廳的瞻仰女王靈柩儀式已正式結束,過去4天半的時間,有多國領袖政要與民眾來到靈柩前方致哀,有些人停下腳步、低下頭,有些人留下眼淚。就在當地清晨6時29分(台灣下午1時29分),上議院黑杖傳令官(Black Rod)朝女王靈柩一鞠躬後緩步離去,宣告瞻仰儀式結束。

And that's it. 4 days. Hundreds of thousands of people 24 hours a day.



Black Rod is crying. pic.twitter.com/UtRxYHt83J