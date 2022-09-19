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社會 社會焦點 保障人權

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

記者楊漢聲／台東報導

台東池上強震造成多處民宅毀損，花蓮縣玉里鎮甚至有整棟民宅倒塌，18日上午有民眾在興榮國小拍攝到疑似幽浮的不明光點，由於疑似幽浮光點在地震前出現，讓人不免懷疑是否因地震而出現。

▲▼台東池上6.8地震前夕，有民眾拍下天空出現不明光點。（圖／范志明提供，下同）

▲▼台東池上6.8地震前夕，有民眾拍下天空出現不明光點。（圖／范志明提供，下同）

在東海岸藝術創作者范志明在台東縣興隆國小市集活動拍下疑似幽浮光點，范志明說，剛開始看到光點以為是被風吹上去的垃圾袋，後來發現不是，光點高度非常高，而且在雲層之上飛行，以距離判斷，不應該是垃圾袋或是氣球，或者是其他的人造物。

范志明表示，感覺光點是不規則狀的，而且體積非常大，以如此高的高度判斷，大概有一個籃球場這麼大甚至更大。

▲▼台東池上6.8地震前夕，有民眾拍下天空出現不明光點。（圖／范志明提供，下同）

范志明說，然後他的飛行姿態很特別，是不斷地在翻滾，而且是很慢速的翻滾，往前方、往右方轉啊，速度不會很快，他慢慢轉慢慢走，用眼睛可以很清晰的看見。

光點不是圓的水滴狀啊，呈現不規則的型態，范志明強調，有點像米其林寶寶，但有透明的邊緣，有一些像塑膠袋的折射，它就是一層一層，由於在很高空，真實形體應該是非常巨大，所以肉眼才能看得見。

范志明懷疑說，由於拍下時間在上午11時許，緊接著下午14時許就發生大地震，讓人不經懷疑是否兩者間有相互關聯。

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