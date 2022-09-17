「毛巾的故鄉」2022虎尾毛巾節　結合國際農機展盛大登場

▲第九屆毛巾節與農機展結合，邀集毛巾業者透過此展售平台，將質優價美、豐富多樣的毛巾商品，提供全國鄉親選購採買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年第九屆虎尾毛巾節與農機展結合，在虎尾鎮丁學忠鎮長用心規劃下，邀集毛巾業者透過此展售平台，將質優價美、豐富多樣的毛巾商品，提供全國鄉親選購採買，今（17）日於虎尾高鐵特定區盛大開幕，為期3天的毛巾嘉年華活動充滿童趣，結合國際農機展，讓優質在地的毛巾產業更加發揚光大。

根據統計，虎尾毛巾產量占全國總產量80％以上，虎尾是毛巾故鄉實至名歸。虎尾鎮長丁學忠表示，虎尾鎮是毛巾故鄉、毛巾的集中地，虎尾毛巾節推廣至今已經第九屆；感謝縣長將農機展結合毛巾節，藉由農機展每年50、60萬人次參訪，順道將雲林虎尾最優質的毛巾推廣到全國。

▲現場有精彩的兒童劇團表演、音樂饗宴與兒童遊樂場，民眾只要現場消費滿200元就可以兌換一張遊樂園的遊玩券，旋轉木馬、小火車等，讓小朋友在虎尾毛巾節也能玩得盡興。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，其實自90年代起，我國毛巾產業曾經遭遇全球化的衝擊，當時內有生產成本高漲之憂，外有品質低劣價格低廉的大陸毛巾傾銷之患，國內毛巾產業生存受到殘酷威脅，許多廠房被迫熄燈歇業。所幸虎尾毛巾科技發展協會挺身而出，一方面建議政府課征反傾銷稅，一方面求新求變，提升毛巾品質並研發多元化產品，才保障了上中下游廠商生機。

▲第九屆毛巾節與農機展結合，邀集毛巾業者透過此展售平台，將質優價美、豐富多樣的毛巾商品，提供全國鄉親選購採買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處長李俊興指出，虎尾毛巾品質產量為全台之冠，縣府長期投入毛巾產業輔導，已成功將虎尾毛巾朝功能性和高質化方向轉型，穩健的產業實力足以和國際接軌；以雲林縣政府辦理的地方型SBIR計畫為例，自2008年開辦以來已實質補助48家次創新研發開發案，補助金額逾新台幣2,414萬元。

李俊興說，不僅開發出近百款創新毛巾商品，並結合觀光工廠的多元行銷，再再打響雲林毛巾窟的名聲。而毛巾二代整合雲林12家毛巾上下游產業資源，共同成立雲御織股份有限公司，行銷高品質毛巾，深受都會族群喜愛。2022第九屆虎尾毛巾節自9月17日至19日為期三天活動將有精彩的兒童劇團表演、音樂饗宴。

▲第九屆毛巾節與農機展結合，邀集毛巾業者透過此展售平台，將質優價美、豐富多樣的毛巾商品，提供全國鄉親選購採買。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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