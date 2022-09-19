超狂違停！彰化大媽廂型車擋路口搬貨　喇叭按破也不甩

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾於9月17日晚間沿著彰化縣二林鎮大勇街，行駛到南安路口時，突然有一輛廂型車打著雙黃燈擋住路口，卻見一名歐巴桑淡定的從路旁店面搬貨進車內，過程長達1分多鐘，還氣得對她按鳴喇叭，歐巴桑只撇過頭看一眼，等貨搬完了，才慢慢的將車駛離現場。

▲彰化二林鎮廂型車路口擋道。（圖／翻攝自社會事新聞影音，以下同）

民眾後來將影片上傳社群社團「社會事新聞影音」，要網友們評評理，「怎麼會有這麼自私的人」，從影片中可以看到當民眾的車行駛在到南安路口時，路上有機車在停等紅燈，路口被廂型車擋住，當事人按了好多聲喇叭後，才見車主拿一串鑰匙打開廂型車車門，人又手提一包大袋子放入後車廂。

此時當事人又長按喇叭，氣得對歐巴桑大罵「誰的車啦」、「路口都擋住了」、「車子都不用出去」，「你攏毋免說一聲歹勢喔」、「看你要摸多久」，但歐巴桑又顧自緩緩的走進店內搬貨物完全沒有要移車，再度長按喇叭，並在看到歐巴桑又抱了一箱貨物到廂型車時，又大聲問她「歐巴桑，全世界都要等你一人嗎」，該名歐巴桑將貨物都搬上車後，終於將車駛離。

二林分駐所副所長李育全對此表示，當天下午18時30分許接獲110轉報案，稱安南路口廂型車擋道，員警到達現場時車已經駛離，由於該輛車違停在路口，將依《道路交通管理處罰條例》第55條第1二項第二款規定，「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內臨時停車」，處300-600元以下罰鍰。