中監逃犯陳坤和中壢落網　見員警圍捕持匕首割喉自刎送醫

▲昨（17）日從中監脫逃受刑人陳坤和，今天被專案小組發現搭乘小黃在桃園市中壢區出沒，員警逮捕時持刀拒捕，員警對空鳴槍示警後割喉自刎，被員警攔阻後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在台中監獄服刑受刑人陳坤和昨（17）趁機打開腳鐐脫逃後，台中警方專案小組今天下午發現陳在桃園市中壢區行蹤，配合中壢警方展開圍捕時，陳見員警出現拒絕逮捕，員警對空鳴槍後，陳竟持隨身匕首割喉自刎，員警趕警制止並通知消防人員協助送醫，所幸急救後沒有生命危險，目前已由台中市刑大等專案小組將陳送至台中醫療院所戒護就醫。

▲中監脫逃受刑人陳坤和今天下午在桃園市中壢區持刀拒捕割喉自刎，消防人員正急救包紮送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，台中監獄脫逃受刑人犯陳坤和昨天脫逃後，台中刑大緊急與中壢警方聯繫，受刑人陳坤和由台中搭乘計程車到中壢區，隨即與台中市刑大與第二分局展開偵辦。

▲中監脫逃受刑人陳坤和今天下午在桃園市中壢區持刀拒捕割喉自刎，警方立即扣下匕首等身上證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今（18）日下午1時45分，專案小組見陳坤和搭乘計程車在中壢區中山東路一段出沒，專案人員緊緊尾隨，見陳下車立即上前逮捕，但陳見員警出現抵抗不從，台中市第二分局員警隨即對空鳴槍示警，陳見無法脫逃持隨身攜帶匕首割喉自刎企圖脫罪，員警一擁而上，並通知消防局人員到場急救送醫。

▲中監脫逃受刑人陳坤和今天下午在桃園市中壢區持刀拒捕割喉自刎，警方人員制服後等待消防人員到場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方表示，陳坤和送醫治療後目前沒有生命危險，在層層警力戒護中，所幸圍捕過程中，執勤同仁均未受傷情形，經過醫護人員初步檢傷治療後，目前已由台中市刑大專案小組人員將陳坤和戒護送至台中市醫療院所戒護。

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