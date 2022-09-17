張善政研究報告6處重複性高　鄭運鵬：如「俄羅斯娃娃」空無一物

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（17）日受訪時說，張善政講的保密條款，就像俄羅斯娃娃一層層剝開後，裡面空無一物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農委會昨天公布張善政研究報告，其中有6處重複性高，要求9月底前提出書面報告，並質疑沒有什麼保密條款；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（17）日受訪時表示，農委會審查比對非常客觀，這些被抄襲文章內容，在國際上與國內網站上面都找得到，我們希望他能公開說明，但講的保密條款，就像是「俄羅斯娃娃」一樣，一層層剝開後發現裡面空無一物。

鄭運鵬指出，「農委會這次審查與比對非常客觀，並沒有因選舉而變更審查程序，也沒有因為選舉就一次論斷。張善政先生擔任計劃主持人，其中高達5736萬元的研究案，複製貼上有抄襲狀況，從農委會的比對裡面來說是非常清楚、非常明顯。這些被抄襲這文章跟內容，在國際上面都找得到，國內的網站上面也都找得到，那是騙不了人的，也沒有辦法扣他帽子。農委會既然已初步比對有6篇是非常嚴重狀況，張善政先生身為計劃主持人，我們希望他公開說明清楚」。

鄭運鵬還說：「身為計劃主持人，5736萬元研究案裡，到底剽竊了哪些人的智慧財產？包含國際的研究、國內的各機關，到底哪些被複製貼上，來賺這個easy money？但他選擇躲起來，然後嘴巴上坦承以對，但行為卻是閃閃躲躲，相信市民看在眼裡，並不認為這樣適合擔任未來桃園市長。此外，他們講的保密條款，就像是「俄羅斯娃娃」一樣，一層還過一層。農委會說，保密條款已經失效，他們卻說裡面還有更內部的保密條款，那我想請教一下內部的保密條款是什麼？不能像是俄羅斯娃娃一樣，一層層剝開，剝到最後一層的保密條款發現裡面是空無一物，他們把保密條款拿來當保命條款，罔顧媒體與市民朋友們知的權利。」

至於是否有涉及賠償問題？鄭運鵬強調，賠償責任上有甲乙方，甲方是農委會，乙方是宏碁公司，在研究案條款裡，計畫主持人就有連帶賠償責任，農委會還沒有做出最後決定，如果農委會認為這個5736萬的標案，認為需要當事人賠償，相信宏碁不需要去賺這個easy money。鄭運鵬強調，「宏碁是個很有品牌、很負責任的大集團，希望計畫主持人張善政先生不要牽拖，趕快出來說明他的責任所在。如果未來他當選，都是複製貼上就可以領錢，鄭文燦市長兩任八年市政好成績，恐怕付諸流水與毀於一旦，相信桃園市民沒有辦法接受他這樣的態度」。

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