桃園莽男登山杖打死妻伴屍10小時自首　犯行重大...檢方聲請羈押

記者沈繼昌／桃園報導

待業中的桃園市劉姓男子本月15日與范姓妻子口角，不滿遭嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，竟持登山杖將范妻活活打死，劉男伴屍10小時後才在友人陪伴下赴台北市大安警分局自首，中壢警方帶回偵訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃檢漏夜複訊後今早以劉姓被告犯嫌重大，依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押，尚待法院裁定。

▲桃園市劉姓男子15日遭妻子嗆「沒本事拿錢回家」，竟惱怒持登山杖活活將范姓妻子打死，伴屍10小時後才在友人陪伴下向警方自首，圖為案發現場。（圖／民眾提供）





▲劉男臉書貼著夫妻倆的甜蜜合照。（圖／翻攝臉書）

▲桃園市劉姓男子15日以登山杖將范姓妻子活活打死，警方現場蒐證後請來葬儀社將遺體送至中壢殯儀館。（圖／民眾提供）

檢警調查，43歲的劉姓男子15日與39歲范姓妻子要錢遭拒，范妻怒嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」等語，劉男惱怒下隨手持登山杖將妻子痛毆，不顧其倒地仍未放手，後驚覺妻子已無呼吸心跳，在住處伴屍10餘小時，才在友人陪同之下，赴台北市大安警分局自首，中壢警方根據通報後火速趕往大安警分局將劉男押解回中壢警分局偵訊，劉男坦承犯案，警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，今天上午桃檢以劉嫌犯嫌重大且有逃亡之虞向桃園地院聲請羈押，目前等待桃園地院召開聲押庭。

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