危險要犯陳坤和逃脫！拖近3hr才通報　中監：慢一點點會改進

▲台中監獄副典獄長楊戶政 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中暴力要犯陳坤和17日傍晚5時許趁戒護就醫時破壞腳鐐脫逃，同晚中監於8時05分向台中地檢署通報，檢警循線發現陳往北部逃逸，18日下午1時45分於桃園中壢區將陳壓制逮捕。針對超過規定時間才通報，台中監獄副典獄長楊戶政受訪表示，工作人員認為提供完整資料給檢方才利於追捕，在準備過程中不小心超過了「一點點時間」，將會檢討改進。

楊戶政指出，平時中國醫有7名獄方工作人員常駐，監視重點有3處加護病房、2處急診室、2間病房，而昨日有6名受刑人前往就醫，分別待在2間病房，由2名人員看守。其中有1名受刑人因病要看急診，須有1名工作人員去監視，此時就剩另1名工作人員照看其餘5人，陳坤和即包括在內。

楊戶政說，因剩下的那名工作人員須1人顧到2間病房、5名受刑人，過程中恐有疏忽，才不慎讓陳坤和有機會破壞腳鐐，得以逃脫。

依據通報規定，須於2小時以內完成，但昨發現陳坤和逃逸的時間是傍晚5時44分，中監至同晚8時05分才向台中地檢署通報，已超過規定時間，外界質疑，中監疏漏嚴重。

對此，楊戶政解釋，工作人員在準備相關資料的流程中，希望盡量把資料詳盡給檢警承辦，讓檢警能快速破案，因承辦人員一直在蒐集資料整理資料，按照步驟一步步通報，才未注意到時間，未來會改進。另外，一般受刑人戒護就醫因擔心逃脫問題，因此使用的是防逃脫較難撬開的刑具，但陳坤和這次受傷的位置在腳踝，才改為低戒護力的腳銬式刑具。

▲左為一般戒護就醫使用的腳鐐，明顯較為粗大；右為陳坤和這次因傷改用的腳鐐。（圖／記者白珈陽攝）

楊戶政表示，針對所有缺失，地檢署、法務部矯正署、政風處，已著手調查，相關懲處未來會對外說明。