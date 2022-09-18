　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

危險要犯陳坤和逃脫！拖近3hr才通報　中監：慢一點點會改進

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中監獄副典獄長楊戶政 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中暴力要犯陳坤和17日傍晚5時許趁戒護就醫時破壞腳鐐脫逃，同晚中監於8時05分向台中地檢署通報，檢警循線發現陳往北部逃逸，18日下午1時45分於桃園中壢區將陳壓制逮捕。針對超過規定時間才通報，台中監獄副典獄長楊戶政受訪表示，工作人員認為提供完整資料給檢方才利於追捕，在準備過程中不小心超過了「一點點時間」，將會檢討改進。

楊戶政指出，平時中國醫有7名獄方工作人員常駐，監視重點有3處加護病房、2處急診室、2間病房，而昨日有6名受刑人前往就醫，分別待在2間病房，由2名人員看守。其中有1名受刑人因病要看急診，須有1名工作人員去監視，此時就剩另1名工作人員照看其餘5人，陳坤和即包括在內。

楊戶政說，因剩下的那名工作人員須1人顧到2間病房、5名受刑人，過程中恐有疏忽，才不慎讓陳坤和有機會破壞腳鐐，得以逃脫。

依據通報規定，須於2小時以內完成，但昨發現陳坤和逃逸的時間是傍晚5時44分，中監至同晚8時05分才向台中地檢署通報，已超過規定時間，外界質疑，中監疏漏嚴重。

對此，楊戶政解釋，工作人員在準備相關資料的流程中，希望盡量把資料詳盡給檢警承辦，讓檢警能快速破案，因承辦人員一直在蒐集資料整理資料，按照步驟一步步通報，才未注意到時間，未來會改進。另外，一般受刑人戒護就醫因擔心逃脫問題，因此使用的是防逃脫較難撬開的刑具，但陳坤和這次受傷的位置在腳踝，才改為低戒護力的腳銬式刑具。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

左為一般戒護就醫使用的腳鐐，明顯較為粗大；右為陳坤和這次因傷改用的腳鐐。（圖／記者白珈陽攝）

楊戶政表示，針對所有缺失，地檢署、法務部矯正署、政風處，已著手調查，相關懲處未來會對外說明。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
快訊／花蓮火車站人潮擠爆！　現場畫面曝光
自強號出軌！　旅客驚逃「爬出車廂」照片曝
快訊／震不停！規模5.5地震　最大震度4級
快訊／玉里小7樓倒！房東夫妻獲救　搜救員破壞機具搶救母女
快訊／16:47又地震！　台北有感搖晃
日網友關注6.8強震！　「台灣大丈夫？」登熱搜
快訊／6.8強震！台鐵「台東=花蓮路線中斷」
快訊／玉里小七樓倒！　4人受困「2人無心跳」
快訊／花蓮高寮大橋坍塌　3人摔落20m橋面救援中
6.8主震今才到！　學者示警「防規模6餘震」
快訊／花蓮「六十石山」塌了！　道路完全中斷
快訊／台東橘子山也崩了！　坍方畫面曝
快訊／小7倒塌「媳婦孫女受困」！　阿伯哽咽：她腳被壓住
快訊／6.8強震花蓮7037戶停電！　雙北近7百戶也停
快訊／花蓮走山畫面曝！多輛車被困　民眾驚：好像有車被淹
快訊／史上最猛！氣象局：台東6.8地震「49年來最強」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／地震搖超大！高雄三民區大樓水塔倒塌　如瀑布飛瀉流不停

快訊／玉里超商樓倒！房東夫妻獲救　搜救員動用破壞機具救母女

餘震不斷！　屏東縣府提醒：謹記「趴下+掩護+穩住」防護3要領

台東大地震！宜蘭縣府調派20特搜救人員　火速趕赴花東救災

21歲機車改裝男藏2刀辯「給家人防身　因這法條最高可罰3萬

快訊／玉里小七樓倒「4人受困」！　搜救人員搶救中

6.8強震！花蓮高寮大橋瞬間坍塌　3人摔落20m橋面...全力救援中

花蓮傳嚴重災情　陳其邁下令召回特搜人員：立即出發協助救援

獨／陳坤和被捕現場曝！持藍波刀「割頸自殘」　滿身血被壓制

危險要犯陳坤和逃脫！拖近3hr才通報　中監：慢一點點會改進

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

南宮珉、陸星材、李奎炯9月回歸 Disney+ 強檔接力全看起來！

快訊／地震搖超大！高雄三民區大樓水塔倒塌　如瀑布飛瀉流不停

快訊／玉里超商樓倒！房東夫妻獲救　搜救員動用破壞機具救母女

餘震不斷！　屏東縣府提醒：謹記「趴下+掩護+穩住」防護3要領

台東大地震！宜蘭縣府調派20特搜救人員　火速趕赴花東救災

21歲機車改裝男藏2刀辯「給家人防身　因這法條最高可罰3萬

快訊／玉里小七樓倒「4人受困」！　搜救人員搶救中

6.8強震！花蓮高寮大橋瞬間坍塌　3人摔落20m橋面...全力救援中

花蓮傳嚴重災情　陳其邁下令召回特搜人員：立即出發協助救援

獨／陳坤和被捕現場曝！持藍波刀「割頸自殘」　滿身血被壓制

危險要犯陳坤和逃脫！拖近3hr才通報　中監：慢一點點會改進

快訊／台鐵花東線停駛！花蓮火車站擠滿人潮　現場畫面曝光

財富女神宣布重大喜訊！　崩潰哭出來：規劃了1整年

花蓮自強號出軌！　旅客驚逃「爬出車廂」畫面曝

驚悚畫面曝光！花蓮東里「道路裂開隆起」　8千人嚇壞：像電影情節

快訊／16:46規模5.5地震　最大震度4級

快訊／震不停！台東發生規模5.5地震　最大震度4級

縮小版威廉？14歲王室成員為女王守靈　眾人驚呼：太像了

基隆廢墟老屋藏露天冰店！經典古早味遠傳3代、補捉最佳打卡視角

快訊／地震搖超大！高雄三民區大樓水塔倒塌　如瀑布飛瀉流不停

快訊／玉里超商樓倒！房東夫妻獲救　搜救員動用破壞機具救母女

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

快訊／玉里房屋被震垮！1樓小七店員逃生畫面曝

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

快訊／玉里小七樓倒！4人受困、其中2人無心跳

極度危險暴力犯一路逃　越獄足跡落腳桃園

玉里小7倒塌媳婦孫女受困　阿伯哽咽：她腳被壓住了

快訊／中監逃犯陳坤和拒捕　持刀自刎傷勢嚴重

更多熱門

相關新聞

快訊／中監逃犯陳坤和拒捕　持刀自刎傷勢嚴重

快訊／中監逃犯陳坤和拒捕　持刀自刎傷勢嚴重

台中暴力要犯陳坤和(45歲)昨(17日)傍晚5時許趁戒護就醫時破壞腳鐐脫逃，並一路北上逃往桃園地區；今(18日)下午警方掌握陳嫌行蹤，於1時45分在中壢區中山東路一段尋獲陳嫌。陳坤和被警方發現的當下，立即拿出刀子刎頸自殘，雖並未攻擊員警，但現場警方為制止其行為，朝其開了一槍壓制，目前陳坤和頸部刀傷嚴重，已送往天晟醫院急救。初步了解，陳嫌身上僅查獲刀械，並未持有槍枝等其他武器。

快訊／中監暴力逃犯抓到了！陳坤和中壢落網

快訊／中監暴力逃犯抓到了！陳坤和中壢落網

極度危險暴力犯一路逃　越獄足跡落腳桃園

極度危險暴力犯一路逃　越獄足跡落腳桃園

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！慢2小時才通報

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！慢2小時才通報

獨／暴力要犯衝殯儀館偷車　花藝店還原傻眼經過

獨／暴力要犯衝殯儀館偷車　花藝店還原傻眼經過

關鍵字：

中監陳坤和戒護就醫逃脫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮玉里房屋倒塌　傷亡不明

即／驚悚影片曝！花蓮玉里小7遭震垮　3樓建物成廢墟

花蓮高寮大橋斷裂！整條橋面塌陷

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

快訊／6.8強震狂搖！東里站月台崩坍「壓到自強號」

花蓮有國小被震塌！　Kolas Yotaka憂心：玉里現在傷亡人數不明

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

餘震不停！台東發生規模6.8地震

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

即花蓮山區走山畫面曝！多輛車被困

快訊／國家警報大響！　「6.8強震」全台搖超大

「青筋奶」AV女優拍1片秒引退　自爆整型前模樣嚇到達人

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面