獨／陳坤和被捕現場曝！持藍波刀「割頸自殘」　滿身血被壓制

▲ 陳坤和今日下午1時許在桃園中壢被捕，持刀自殘。（圖／民眾提供）





記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中暴力要犯陳坤和昨（17）日傍晚5時許趁戒護就醫時破壞腳鐐脫逃，並一路北上逃往桃園地區；警方在今日下1時45分在中壢區中山東路一段尋獲陳嫌。陳坤和被警方發現的當下，立即拿出一把剪刀與藍波刀刎頸自殘，馬上遭警方鳴槍制止並上前壓制，陳坤和的頸部、胸部有嚴重傷勢，送往天晟醫院急救目前已恢復穩定。

▲陳坤和在殯儀館偷走一台花藝公司貨車，當時穿著病服從副駕上車開走。（圖／民眾提供、記者游瓊華翻攝）





陳坤和在昨日先從中國醫脫逃到附近的台中殯儀館偷車，不料後在北區梅亭街附近棄車後被員警發現，他脫下病服換成白色上衣變裝，在台中市區遊蕩，再搭乘計程車一路往桃園中壢，且身上的衣服從白色再改變成藍色T恤。

▲ 陳坤和拿出剪刀跟藍波刀與警方對峙。（圖／民眾提供）



據了解，陳坤和在中壢一帶有地緣關係，昨日就開始在中壢附近遊蕩，今日下午1時45分被警方在中山東路一段發現，立刻拿出一把剪刀跟藍波刀要跟員警對峙，現場約12名員警立刻圍捕，不料陳坤和突然用藍波刀欲自殘，員警馬上鳴槍阻嚇，不過陳坤和左頸部跟胸部仍留下嚴重傷勢，被員警壓制在地神情痛苦，脖子上還留下滿滿鮮血。



陳坤和被緊急送往天晟醫院救治後，目前已穩定無生命危險。台中第二分局表示，現場約12名員警均無受傷，地檢署檢察官指示，全案陳嫌治療後將押解回臺中市偵訊，待偵訊初步釐清案情後，再做統一說明。