這縣市要警戒了！極度危險暴力犯變裝一路逃　越獄足跡落腳點曝

記者白珈陽、蔡怡萍／台中報導

台中暴力要犯陳坤和(45歲)17日傍晚5時許，趁戒護就醫時竟打開腳鐐脫逃，並在一旁的台中殯儀館停車場竊走一輛小貨車逃逸，過程中他還變裝試圖製造斷點，轉而搭車南北逃竄，警方擴大調閱監視器後，目前也掌握他最後出現在桃園地區，提醒桃園民眾須多加留意。

▲台中受刑人陳坤和逃脫，偷走小貨車變裝逃逸。（圖／記者爆料網提供）



警方初步調查，陳坤和是南投埔里人，因涉犯毒品、槍砲等案判刑16年，並於110年3月入獄，刑期16年，入獄前曾因左後腳跟骨折接受手術，16日在戒護下前往中國醫藥大學附設醫院拔除鋼釘，並於17日完成手術、返回病房休息，不料陳嫌傍晚5時20分許竟趁巡房空檔破壞腳鐐逃逸，直到5時44分監所管理員巡房時，才發現陳坤和早已不見蹤影。

▲台中越獄犯陳坤和。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中地檢署17日晚間8時5分，接獲台中監獄通報後，已於晚間9時52分發布通緝，正由全國警察機關依法追緝中，經過持續的追查發現，陳坤和已從台中先偷車再搭車一路北上，最後出現足跡在桃園，也提醒民眾特別注意，中監今下午2時也將針對本案做出說明。

檢察長責令成立專案小組，除將儘速查明事發經過，釐清相關人員責任外，並由檢察官指揮台中市政府警察局等司法警察機關全力緝捕該逃犯，並就其所涉脫逃等罪嫌依法嚴辦，以維護國人安全。

